Усі нюанси супроводу дитини з інвалідністю за кордон: пояснює адвокат

В Україні все ще діє воєнний стан, а отже, військовозобов’язаним не можна покидати територію нашої країни, за окремими винятками.

Одним із таких винятків є супровід дитини з інвалідністю віком до 18 років за кордон. Хто має право її супроводжувати, які документи обов’язково слід підготувати перед поїздкою та про інші важливі нюанси розповів адвокат Володимир Крекотень.

Хто має право супроводжувати?

Володимир Крекотень, посилаючись на Закон України №57, зазначив, що перетинати кордон, супроводжуючи неповнолітню дитину з інвалідністю під час воєнного стану, можуть далеко не всі.

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Таке право мають лише:

біологічні батьки;

опікуни;

піклувальники;

прийомні батьки;

батьки-вихователі.

Так, до прикладу, вітчим, який є законним чоловіком матері дитини, не матиме права виїздити за кордон. Звісно, якщо він не підпадає під одну з категорій вище.

Документи

Наступним важливим етапом для перетину кордону є збір усіх необхідних документів. Тож, якщо ти біологічний батько чи мати дитини, перед поїздкою перевір наявність таких документів:

паспорти;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує інвалідність дитини.

Якщо ж ти належиш до категорії опікуна, піклувальника, прийомного батька чи матері, батьків-вихователів, то на кордоні тебе попросять надати:

паспорти; документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, яка супроводжує дитину з інвалідністю. Наприклад, рішення суду або органу опіки та піклування; документ, що підтверджує інвалідність дитини.

Підтвердження статусу інвалідності: які документи потрібні?

Статус дитини з інвалідністю може підтвердити один із таких документів:

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. У ньому має бути зазначено статус “дитина з інвалідністю”;

довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана одним із таких органів:

структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у м. Києві держадміністрації; виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення; районної ради у місті, незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги;

індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;

медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років.

Якщо зараз військовозобов’язаний незаконно перетне кордон, то на нього чекає відповідальність. Яка відповідальність передбачена за незаконний перетин кордону, читай у матеріалі.

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