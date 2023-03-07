Усі нюанси супроводу дитини з інвалідністю за кордон: пояснює адвокат

В Україні все ще діє воєнний стан, а отже, військовозобов’язаним не можна покидати територію нашої країни, за окремими винятками.
Одним із таких винятків є супровід дитини з інвалідністю віком до 18 років за кордон. Хто має право її супроводжувати, які документи обов’язково слід підготувати перед поїздкою та про інші важливі нюанси розповів адвокат Володимир Крекотень.
Володимир Крекотень, посилаючись на Закон України №57, зазначив, що перетинати кордон, супроводжуючи неповнолітню дитину з інвалідністю під час воєнного стану, можуть далеко не всі.
Таке право мають лише:
Так, до прикладу, вітчим, який є законним чоловіком матері дитини, не матиме права виїздити за кордон. Звісно, якщо він не підпадає під одну з категорій вище.
Наступним важливим етапом для перетину кордону є збір усіх необхідних документів. Тож, якщо ти біологічний батько чи мати дитини, перед поїздкою перевір наявність таких документів:
Якщо ж ти належиш до категорії опікуна, піклувальника, прийомного батька чи матері, батьків-вихователів, то на кордоні тебе попросять надати:
паспорти;
документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, яка супроводжує дитину з інвалідністю. Наприклад, рішення суду або органу опіки та піклування;
документ, що підтверджує інвалідність дитини.
Статус дитини з інвалідністю може підтвердити один із таких документів:
Якщо зараз військовозобов’язаний незаконно перетне кордон, то на нього чекає відповідальність. Яка відповідальність передбачена за незаконний перетин кордону, читай у матеріалі.
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