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Адміністративна та кримінальна — яка відповідальність чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Вересня 2022, 08:00
Покарання для чоловіків при незаконному перетині кордону: адміністративне та кримінальне
Фото: Pexels, Unsplash

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