Адміністративна та кримінальна — яка відповідальність чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону

З початку повномасштабного вторгнення чоловікам призовного віку не можна виїжджати за кордон, за певних винятків.
Проте “винахідливі” чоловіки та їхні дружини усіляко намагаються перетнути кордон: то перевдягаються у жіночий одяг, то ховаються в багажниках, навіть підробляють документи.
Юристка БФ Право на захист Дар’я Лисенко розповіла для Української правди про відповідальність для чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.
Експертка пояснює, що за незаконний перетин кордону на чоловіків чекає як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Усе залежить від ситуації та способу перетину кордону.
Адміністративна відповідальність настає, якщо чоловік хотів покинути країну, оминувши пункти пропуску, без спеціальних документів або ж із підробленими.
У такому випадку на порушника чекає:
Проте, якщо такі дії повторюються вдруге, штраф зростає (від 8500 до 13 600 грн) або ж ув’язнення до 15 діб.
Дар’я Лисенко наголошує, що є винятки, коли відповідальність може не настати. Насамперед, якщо чоловік приїхав з-за кордону, щоб отримати притулок чи статус біженця, попередньо звернувшися з відповідною заявою.
Також адміністративного покарання для громадянина України не буде, якщо він повернувся до країни без встановлених документів і став жертвою злочину, який пов’язаний з торгівлею людьми.
Юристка підкреслює, що кримінальна відповідальність може настати відразу в кількох випадках.
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років залежно від того, скільки разів особа намагалася перетнути кордон та чи застосовувала насильство або зброю.
Покарання може чекати й на поплічників правопорушників. Їм загрожує позбавлення волі терміном від трьох до дев’яти років.
— У законі чітко не визначене місце, де можуть видавати повістку. Тож суто теоретично вручити її під час перетину державного кордону можуть, — сказала юристка, підкреслюючи, що цей документ не є формою покарання у будь-яких випадках.
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