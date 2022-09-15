Адміністративна та кримінальна — яка відповідальність чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону

З початку повномасштабного вторгнення чоловікам призовного віку не можна виїжджати за кордон, за певних винятків.

Проте “винахідливі” чоловіки та їхні дружини усіляко намагаються перетнути кордон: то перевдягаються у жіночий одяг, то ховаються в багажниках, навіть підробляють документи.

Юристка БФ Право на захист Дар’я Лисенко розповіла для Української правди про відповідальність для чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Адміністративна відповідальність для чоловіків призовного віку у разі незаконного перетину кордону

Експертка пояснює, що за незаконний перетин кордону на чоловіків чекає як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Усе залежить від ситуації та способу перетину кордону.

Адміністративна відповідальність настає, якщо чоловік хотів покинути країну, оминувши пункти пропуску, без спеціальних документів або ж із підробленими.

У такому випадку на порушника чекає:

штраф від 3400 до 8500 грн;

адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення (наприклад, авто, на якому чоловік хотів виїхати за межі країни).

Проте, якщо такі дії повторюються вдруге, штраф зростає (від 8500 до 13 600 грн) або ж ув’язнення до 15 діб.

Дар’я Лисенко наголошує, що є винятки, коли відповідальність може не настати. Насамперед, якщо чоловік приїхав з-за кордону, щоб отримати притулок чи статус біженця, попередньо звернувшися з відповідною заявою.

Також адміністративного покарання для громадянина України не буде, якщо він повернувся до країни без встановлених документів і став жертвою злочину, який пов’язаний з торгівлею людьми.

Кримінальна відповідальність для чоловіків призовного віку при незаконному перетині кордону

Юристка підкреслює, що кримінальна відповідальність може настати відразу в кількох випадках.

Якщо перетин кордону України відбувся з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Приміром, у чоловіка знайшли агітаційні матеріали або документи, які підтверджують наміри здійснення провокацій. Кримінальна відповідальність чекає на тих, кому заборонено в’їзд на територію України, представників підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років залежно від того, скільки разів особа намагалася перетнути кордон та чи застосовувала насильство або зброю.

Покарання може чекати й на поплічників правопорушників. Їм загрожує позбавлення волі терміном від трьох до дев’яти років.

Чи можуть видати повістку як покарання?

— У законі чітко не визначене місце, де можуть видавати повістку. Тож суто теоретично вручити її під час перетину державного кордону можуть, — сказала юристка, підкреслюючи, що цей документ не є формою покарання у будь-яких випадках.

Раніше ми розповідали, хто зі студентів може виїхати за кордон та як це зробити.

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