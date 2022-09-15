Административная и уголовная — какая ответственность ждет мужчин за незаконное пересечение границы

С начала полномасштабного вторжения мужчинам призывного возраста нельзя выезжать за границу, но есть определенные исключения.
Тем не менее “находчивые” мужчины и их жены всячески пытаются пересечь границу: то переодеваются в женскую одежду, то прячутся в багажниках, даже подделывают документы.
Юрист БФ Право на захист Дарья Лысенко рассказала для Украинской правды об ответственности для мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу.
Эксперт объясняет, что за незаконное пересечение границы мужчин ждет как административная, так и уголовная ответственность. Все зависит от ситуации и способа пересечения границы.
Административная ответственность наступает, если мужчина хотел покинуть страну, минуя пункты пропуска, без специальных документов или с поддельными.
В таком случае нарушителя ждет:
Однако, если такие действия повторяются вторично, штраф возрастает от 8500 до 13 600 грн или заключения до 15 суток.
Дарья Лысенко отмечает, что есть исключения, когда ответственность может не наступить. В первую очередь, если мужчина приехал из-за границы, чтобы получить приют или статус беженца, предварительно обратившись из соответствующим заявлением.
Также административного наказания для гражданина Украины не будет, если он вернулся в Украину без установленных документов и стал жертвой преступления, связанного с торговлей людьми.
Юрист подчеркивает, что уголовная ответственность может наступить сразу в нескольких случаях.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет в зависимости от того, сколько раз лицо пыталось пересечь границу и применяло ли насилие или оружие.
Наказание может ожидать и приспешников правонарушителей, им грозит лишение свободы сроком от трех до девяти лет.
— В законе четко не определено место, где могут выдавать повестку. Так что чисто теоретически вручить ее во время пересечения государственной границы могут, — сказала юрист, подчеркивая то, что этот документ не является формой наказания в любом случае.
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