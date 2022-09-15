Административная и уголовная — какая ответственность ждет мужчин за незаконное пересечение границы

С начала полномасштабного вторжения мужчинам призывного возраста нельзя выезжать за границу, но есть определенные исключения.

Тем не менее “находчивые” мужчины и их жены всячески пытаются пересечь границу: то переодеваются в женскую одежду, то прячутся в багажниках, даже подделывают документы.

Юрист БФ Право на захист Дарья Лысенко рассказала для Украинской правды об ответственности для мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу.

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Административная ответственность для мужчин призывного возраста при незаконном пересечении границы

Эксперт объясняет, что за незаконное пересечение границы мужчин ждет как административная, так и уголовная ответственность. Все зависит от ситуации и способа пересечения границы.

Административная ответственность наступает, если мужчина хотел покинуть страну, минуя пункты пропуска, без специальных документов или с поддельными.

В таком случае нарушителя ждет:

штраф от 3400 до 8500 грн;

административный арест сроком до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения (например, авто, на котором мужчина хотел выехать за пределы страны).

Однако, если такие действия повторяются вторично, штраф возрастает от 8500 до 13 600 грн или заключения до 15 суток.

Дарья Лысенко отмечает, что есть исключения, когда ответственность может не наступить. В первую очередь, если мужчина приехал из-за границы, чтобы получить приют или статус беженца, предварительно обратившись из соответствующим заявлением.

Также административного наказания для гражданина Украины не будет, если он вернулся в Украину без установленных документов и стал жертвой преступления, связанного с торговлей людьми.

Уголовная ответственность для мужчин призывного возраста при незаконном пересечении границы

Юрист подчеркивает, что уголовная ответственность может наступить сразу в нескольких случаях.

Если пересечение границы Украины произошло с целью причинения вреда интересам государства. К примеру, у мужчины были обнаружены агитационные материалы или документы, подтверждающие намерения осуществления провокаций. Уголовная ответственность ожидает тех, кому запрещен въезд на территорию Украины, представителей подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет в зависимости от того, сколько раз лицо пыталось пересечь границу и применяло ли насилие или оружие.

Наказание может ожидать и приспешников правонарушителей, им грозит лишение свободы сроком от трех до девяти лет.

Могут ли выдать повестку в качестве наказания?

— В законе четко не определено место, где могут выдавать повестку. Так что чисто теоретически вручить ее во время пересечения государственной границы могут, — сказала юрист, подчеркивая то, что этот документ не является формой наказания в любом случае.

Ранее мы рассказывали, кто из студентов может выехать за границу и как это сделать.

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