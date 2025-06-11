Онлайн-буллинг в Telegram: как анонимные каналы разрушают жизнь подростков и что с этим делать

Анонимные Telegram-каналы, созданные для унижения подростков и вымогательства денег, превратились в масштабную опасную сеть

Они стали частью онлайн-культуры, где буллинг, шантаж и унижение — не исключение, а норма.

BBC Украина исследовала, как работают такие каналы, что чувствуют жертвы, почему они молчат, кто стоит за этим явлением и как должны действовать родители, если их ребенок попал в ловушку или, наоборот, стал агрессором.

Фото, страх и деньги: история Ани

14-летняя Аня не сразу поняла, что произошло. Осенью 2024 года она увидела в Telegram свое селфи, которое раньше использовала как аватарку. Фото сопровождал оскорбительный комментарий: обвинения в сексуальной распущенности, употреблении алкоголя, наркотиков и даже призыв к физическому насилию — “бей, если увидишь”.

В сообщении также указывалось: если она хочет удалить фото — должна заплатить 200 гривен. Еще 300 — за имя “заказчика“. Аня, боясь огласки, перевела деньги, и фото действительно исчезло.

Мне еще повезло, у кого-то такое длится месяцами, — говорит девочка.

Как работает сеть Telegram-травли

Эти каналы — не просто троллинг. Это бизнес. Пользователей призывают присылать фотографии знакомых. Затем подростки получают сообщение с предложением: хочешь, чтобы оскорбительный пост исчез — плати. Стоимость — в зависимости от канала.

Названия таких групп обычно типичные: ключевое слово + город. Среди них — как крупные города вроде Киева или Днепра, так и маленькие населенные пункты. Есть даже группы, привязанные к оккупированным территориям. Все они русскоязычные, что вызывает дополнительные подозрения.

Часто эти группы оформлены как подростковые сообщества: мемы, шутки, обсуждения игр. Но между строк — буллинг, угрозы, шантаж и унижение. В некоторых — прямые призывы: “Хочешь опозорить кого-то в своем городе — присылай фото”.

Жертвы — даже дети до 12 лет

Оскорбления звучат в адрес как девочек, так и мальчиков. Часто под фото пишут клевету об интимной жизни или намеки на распространение откровенных снимков. Призывают бить жертв, травить, плевать на них.

Некоторые подростки не выдерживают — они либо изолируются, либо ведут себя агрессивно. Некоторые молчат и платят.

Тебя приглашают в группу, делают скрин твоей аватарки и выкладывают. Потом требуют деньги, — рассказала одна из анонимных собеседниц.

Почему это так быстро распространяется?

В TikTok — десятки видео, где подростки просят ссылки на “каналы позора”. Кто-то шутит, кто-то боится. Но все знают об их существовании.

Эти каналы часто исчезают, чтобы появиться под новыми названиями. Они мигрируют и адаптируются как вирус. Многие из них закрытые, вход только по инвайту.

Что говорит полиция?

Киберполиция зафиксировала всплеск активности таких каналов еще в 2023 году. Некоторые из них удалось закрыть, несколько дел дошли до суда. Но это лишь верхушка айсберга.

За административное правонарушение — штраф до 1700 грн, чаще всего — родителям буллеров. Если речь о вымогательстве, может быть и уголовное дело. Но найти виновных крайне сложно, ведь Telegram позволяет оставаться полностью анонимным.

Закрыли один — появляется два новых, — комментирует адвокат Виктор Дума.

Российский след в каналах буллинга

Telegram уже давно стал пространством для деструктивного контента. Исследователи считают, что многие такие каналы созданы или поддерживаются с территории России.

Согласно данным Института кибербезопасности, в Telegram действует масштабная сеть, направленная на радикализацию украинских подростков — через игры, мемы, челленджи. Цель — заставить детей совершать насилие или опасные действия.

Некоторые администраторы каналов, по данным расследователей NGL.media, имеют российские номера телефонов.

Что чувствуют дети и как реагировать родителям

Страшно, потому что это их мир — и он почти неконтролируемый, — говорит мама двух подростков Альбина.

Многие подростки считают оскорбления, травлю и публикацию чужих фото в чатах “нормой”. Это тревожный сигнал.

Психотерапевт Елена Анпилогова объясняет: подростки ищут принадлежности. В современном мире, где война, распад семей, переезды и неопределенность — они бегут в интернет, ища своих.

Что делать родителям?

Не ругайте ребенка, даже если он “сам выложил фото”. Виновен тот, кто нарушил его приватность. Подавайте заявление в полицию или киберполицию, д аже если не верите, что найдут обидчика. Так вы покажете ребенку, что он не один. Говорите . Создавайте доверительное пространство. Подросток должен знать — он может прийти к вам с любой проблемой. Если ребенок — агрессор, не оправдывайте . Но поддержите. Помогите понять границы дозволенного и ответственность.

Угроза, которую нельзя игнорировать

Онлайн-травля — не просто “интернет-шутки”. Это травма, которая может остаться на всю жизнь. И во время, когда дети ищут хоть какую-то опору — взрослые должны быть рядом.

Аня до сих пор живет с тревогой:

Я не знаю, когда это фото может появиться снова. И кто его еще сохранил…

Онлайн должен быть безопасным. Особенно для тех, кто только учится жить.

Ранее мы рассказывали, как буллинг влияет на психическое здоровье детей и почему это явление становится все более распространенным в современном мире. Читайте о причинах, последствиях и способах борьбы с буллингом в нашем материале.

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