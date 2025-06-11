Онлайн-булінг у Telegram: як анонімні канали руйнують життя підлітків і що з цим робити

Анонімні Telegram-канали, створені з метою приниження підлітків і вимагання у них грошей, перетворилися на масштабну небезпечну мережу. Вони стали частиною онлайн-культури, де булінг, шантаж і приниження — це не виняток, а норма.

BBC Україна дослідила, як працюють такі канали, що відчувають жертви, чому вони мовчать, хто стоїть за цим явищем і як мають діяти батьки, якщо їхня дитина потрапила в пастку або, навпаки, стала агресором.

Фото, страх і гроші: історія Ані

14-річна Аня не одразу зрозуміла, що сталося. Восени 2024 року вона побачила в Telegram своє селфі, яке раніше використовувала як аватарку. Фото супроводжував образливий коментар: звинувачення в сексуальній розбещеності, вживанні алкоголю, наркотиків і навіть заклик до фізичного насильства — “бий, якщо побачиш”.

У повідомленні також зазначалося: якщо вона хоче видалити фото — має заплатити 200 гривень. Ще 300 — за імʼя “замовника”. Аня, боячись розголосу, переказала гроші, і фото справді зникло.

Мені ще пощастило, у когось таке триває місяцями — каже дівчина.

Як працює мережа Telegram-цькування

Ці канали — не просто тролінг. Це бізнес. Користувачів закликають надсилати фотографії знайомих. Потім підлітки отримують повідомлення з пропозицією: хочеш, щоб образливий пост зник — плати. Вартість — залежно від каналу.

Назви таких груп зазвичай типові: ключове слово + місто. Серед них — як великі міста на кшталт Києва чи Дніпра, так і маленькі населені пункти. Є навіть групи, прив’язані до окупованих територій. Всі вони — російськомовні, що викликає додаткові підозри.

Часто ці групи оформлені як підліткові спільноти: меми, жарти, обговорення ігор. Але між рядками — булінг, погрози, шантаж і приниження. У деяких — прямі заклики: “Хочеш зганьбити когось у своєму місті — надсилай фото”.

Жертви — навіть діти до 12 років

Образи лунають на адресу як дівчат, так і хлопців. Часто під фото пишуть наклепи про інтимне життя, чи натяки на поширення відвертих фото. Тут закликають бити жертву, цькувати, плювати на неї.

Деякі підлітки не витримують — вони або ізолюються, або поводяться агресивно. Деякі мовчать і платять.

Тебе запрошують у групу, роблять скриншот твоєї аватарки і викладають. Потім вимагають гроші, — розповіла одна з анонімних співрозмовниць.

Чому це так швидко поширюється?

У TikTok — десятки відео, де підлітки просять посилання на “канали ганьби”. Хтось жартує, хтось боїться. Але всі знають про їхнє існування.

Ці канали часто зникають, лише щоб з’явитися з новими назвами. Вони мігрують і адаптуються, як вірус. Багато з них закриті, вхід лише за інвайтом.

Що каже поліція?

Кіберполіція зафіксувала сплеск активності таких каналів ще у 2023 році. Деякі з них вдалося закрити, кілька справ дійшли до суду. Але це лише вершина айсберга.

За адміністративне правопорушення — штраф до 1700 грн, здебільшого — батькам булерів. Якщо йдеться про вимагання, може бути й кримінальна справа. Але знайти винних надзвичайно складно, адже Telegram дозволяє залишатися повністю анонімним.

Закрили один — зʼявляється два нових, — коментує адвокат Віктор Дума.

Російський слід у каналах булінгу

Telegram вже давно став простором для деструктивного контенту. Дослідники вважають, що багато таких каналів створені або підтримуються з території Росії.

Згідно з даними Інституту кібербезпеки, у Telegram діє масштабна мережа, спрямована на радикалізацію українських підлітків — через ігри, меми, виклики. Мета — змусити дітей до насильства або небезпечних дій.

Деякі адміністратори каналів, за даними розслідувачів NGL.media, мають російські номери телефону.

Що відчувають діти та як реагувати батькам

Страшно, бо це їхній світ і він майже неконтрольований, — каже мама двох підлітків Альбіна.

Багато підлітків вважають образи, цькування та публікацію чужих фото в чатах “нормою”. Це тривожний сигнал.

Психотерапевтка Олена Анпілогова пояснює: підлітки шукають приналежності. У сучасному світі, де війна, розпад сімей, переїзди та невизначеність, вони тікають в інтернет, шукаючи своїх.

Що робити батькам?

Не сваріть дитину, навіть якщо вона “сама виклала фото”. Винний той, хто порушив її приватність. Подавайте заяву в поліцію або кіберполіцію, навіть якщо не вірите, що знайдуть кривдника. Так ви покажете дитині, що вона не одна. Говоріть. Створюйте довірливий простір. Підліток має знати — він може прийти до вас із будь-якою проблемою. Якщо дитина — агресор, не виправдовуйте. Але підтримайте. Допоможіть зрозуміти межі дозволеного і відповідальність.

Загроза, яку не можна ігнорувати

Онлайн-цькування — не просто “інтернет-жарти”. Це травма, яка може залишитися на все життя. І в час, коли діти шукають хоч якусь опору — дорослі мають бути поруч.

Аня досі живе з тривогою:

Я не знаю, коли це фото може зʼявитися знову. І хто його ще зберіг…

Онлайн має бути безпечним. Особливо для тих, хто ще тільки вчиться жити.

Раніше ми розповідали, як булінг впливає на психічне здоров’я дітей і чому це явище стає все більш поширеним у сучасному світі. Читай про причини, наслідки та способи боротьби з булінгом в нашому матеріалі.

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