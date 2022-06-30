Украинские мамы и папы смогут получить набор для новорожденных от BGV: как это сделать

Война в Украине показала, кто друг, а кто — волк в овечьей шкуре. Украинцев поддерживают всюду, где признают Россию агрессором, а российский народ — убийцами украинской нации. Поэтому помощь получают не только наши беженцы в разных странах или Вооруженные силы, но и родители Украины.

Благотворительный фонд BGV вместе с немецкими спонсорами запустили новый благотворительный проект. Он призван помочь родителям украинских младенцев, а именно: фонд передаст 10 тысяч наборов с самым необходимым для первых месяцев жизни ребенка.

Кто может получить набор?

Набор могут получить мамы и папы новорожденного(-ой) из любой области и населенного пункта в Украине.

Возраст ребенка на момент подачи заявки на получение набора — до двух месяцев, поскольку товары в наборе предусмотрены именно для детей возрастной категории 0–2 месяца.

На каждого ребенка выдается один набор. Например, для семьи с двойняшками можно подать заявку на получение двух наборов.

Как подать заявку?

Чтобы получить набор от BGV, нужно заполнить заявку на сайте, указав информацию о родителях и ребенке. Также необходимо предоставить свои контакты и данные для отправки набора Новой почтой.

Сейчас также смотрят

Необходимо добавить фото или скан необходимых документов: свидетельства о рождении ребенка и вашего ID (обе стороны) или паспорта (первая, вторая страница и страница с регистрацией).

Заявку должны обработать в течение недели.

Что входит в набор?

Набор содержит детскую одежду (боди, ромперы, носки и шапочки), человечки-слипы для новорожденных, подгузники, бутылочки, соски, коврики для пеленания, пеленки, средства по уходу за кожей малыша и мамы, гигиенические средства (прокладки, влажные салфетки и влажные полотенца), а также детское питание и сладости для мам.

Кстати, питание ребенка во время первых месяцев является важнейшим этапом его развития вне нутра матери. Раньше мы рассказывали самые распространенные мифы о грудном вскармливании — читай о них в нашем материале.

У Вікна-Новини есть свой Telegram. Подпишись, чтобы читать только самое интересное!