Подать заявку в Дії: теперь приложение упрощает процесс усыновления детей

Казалось бы, для этой проблемы никогда не будет найдено решение. Но сегодня Минцифры анонсировало об упрощении процесса усыновления ребенка через мобильное приложение Дія.

Усыновление ребенка всегда было непростым процессом, который мог занять несколько лет. Родителям нужно было собирать много справок, оббегать десятки учреждений, отстаивать очереди и тратить кучу времени и денег.

Нередко даже люди, которые стремились усыновить ребенка, сталкивались с препятствиями уже на процессе подачи заявления в кандидаты на усыновление — шансы для них и детей без родительской опеки были просто мизерными.

Очередное обновление от Дії — еще один шаг к уничтожению бюрократической волокиты и коррупции в Украине.

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Процесс усыновления ребенка онлайн

Первый шаг при процессе усыновления — подача заявления на регистрацию в кандидаты. Ранее такая процедура была возможна только офлайн.

Сейчас подать заявление можно онлайн за 30 минут, бесплатно, без очередей и совершенно прозрачно.

После подачи заявления сотрудники службы по делам детей проверяют заявление и приходят домой к заявителям, чтобы проверить условия проживания.

Если все хорошо, усыновителей ждет регистрация на статус кандидата.

Если ты хочешь усыновить ребенка и не знаешь, как правильно начать процесс подготовки, смотри десять советов для усыновителей.

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