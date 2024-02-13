Не выплатами одними! Какой метод может повысить рождаемость в Украине

Рождаемость в Украине и других западных странах продолжает снижаться. Это долгая тенденция, повлиять на которую сегодня сложно. Страны Европы внедряют различные практики для увеличения популяции, но большинство из них не работает. Читай почему в Украине сокращается рождаемость и что может исправить ситуацию.

В Украине сокращается рождаемость: какие методы могут увеличить ее

Сегодня на уровень рождаемости в Украине влияет не только война, но и многие другие факторы. Например, дороговизна содержания детей, отсутствие доступных услуг, желание молодежи сначала “встать на ноги”, саморазвиваться и так далее. Этот список можно продолжать довольно долго.

Об эффективном способе повышения рождаемости в Украине рассказало издание Украинская правда. Совокупный коэффициент рождаемости в Украине — 1,2. Он самый низкий среди стран Европы. Это среднее количество детей, которое может родить женщина в течение жизни.

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Самый высокий в странах Африки — 6-7, а самый низкий в странах Азии — до 1. По состоянию на апрель 2023, в Украине проживало 33 млн человек — данные без учета жителей временно оккупированных территорий, беженцев.

Поддержка населения даже на таком уровне критическая, по известному количеству погибших каждая украинка должна родить по меньшей мере двоих детей, чтобы воспроизвести необходимое количество населения. А для полной компенсации погибших и уехавших в каждой семье должно быть по трое детей.

Такое сокращение рождаемости существенно отразится на экономическом развитии, возможными последствиями могут стать коллапс системы социальной защиты, дефицит рабочей силы и снижение спроса, нагрузка на пенсионную систему.

Одним из наиболее действенных способов повысить рождаемость в стране является доступ к недорогим и качественным услугам по уходу за детьми, то есть детским садам. Реальный результат показало и обеспечение гендерно равного подхода к отпускам.

То есть возможность отцам получать фиксированное количество оплачиваемых выходных, которые они должны использовать на уход за ребенком. Это дает возможность матерям отдохнуть, учиться и не “выпадать” из жизни на длительное время.

Повысить рождаемость в Украине могут и меры от работодателей, позволяющие отдаленную работу и гибкий график, страхование и качественные медицинские услуги для матерей.

По результатам стран мира, наименьшее и самое кратковременное влияние на рождаемость имеют денежные выплаты.

Примером, которому могла бы подражать Украина, является Франция. У нее самый высокий показатель среди ЕС в совокупном коэффициенте рождаемости — 1,8. Страна ввела эффективную политику поддержки семей, на которую тратит до 3,5% ВВП ежегодно.

Франция предоставляет семьям возможность отдавать малышей в садики с двух месяцев, пользоваться почасовыми услугами социального работника, налоговыми льготами, денежной поддержкой для малообеспеченных семей.

Норвегия построила сеть детских садов и ввела большие денежные выплаты (более $5000 в месяц) в течение 4-5 месяцев, что положительно повлияло на рождаемость.

Украина сейчас имеет политику социальных выплат и компенсаций. В нее входят выплаты при рождении, пакет малыша, временная помощь детям, родители которых уклоняются от алиментов, выплаты для многодетных семей, программа “муниципальной няни” и одноразовая выплата “матерям-героиням”.

От государства предлагают программы оздоровления в лагерях и поддержку малообеспеченных семей. Однако успехи в рождаемости не растут.

Поэтому для увеличения рождаемости в Украине, по мнению журналистов УП, денежные выплаты следует оставить для малообеспеченных и многодетных семей, а остальное направить на поддержку программ государственного или муниципального уровня.

Например, компенсации за услуги социальных работников или частных детсадов, развитие детских садов. Кроме этого следует урегулировать законодательство по гендерно равному подходу по уходу за ребенком, чтобы и отец ребенка имел оплачиваемый отпуск.

Также эффективным решением станет увеличение доступа к качественным медицинским услугам для беременных и родителей новорожденных, борьба с домашним и акушерским насилием, увеличение роли отца в воспитании.

Раньше мы рассказывали, почему рождаемость в Украине сократилась на 28%.

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