Демографический кризис и дефицит рабочей силы: с какими проблемами столкнется Украина после войны

С каждым месяцем войны мы теряем не только тех людей, которые погибают в результате российской агрессии. Но и беженцев, которые адаптируются за рубежом и не будут возвращаться домой.

Будет много проблем, которые придется решать после победы — восстановление экономики, жилья, инфраструктуры, разминирование, которое может занять десятки лет. Много социальных бед — демографический кризис, интеграция ветеранов, нехватка рабочей силы.

Население Украины сейчас: сколько украинцев выехало, а сколько осталось

Демографический кризис — беда Украины еще до полномасштабной войны. Из 52 миллионов в начале независимости, к 2022 году нас было 42 миллиона. Еще тогда смертность в 2,5 раза превосходила рождаемость. Сколько нас сейчас? Точно сказать невозможно.

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Мы боремся за территории в границах 1991 года, и пока они оккупированы, все подсчеты условны. Где-то 35-36 миллионов, говорят в Институте демографии. Это учитывая только миграцию — 6 миллионов украинцев, выехавших за границу.

Чтобы избежать таких потерь, следует существенно нарастить рождаемость после победы. 100 женщин должны родить не менее 250 детей, в семьях должно быть по двое-трое детей. Демографы называют это фантастикой, за 30 лет у нас не было такого. В Украине преобладают семьи с одним ребёнком. Виной всему бедность, война ее только усугубила.

Чтобы преодолеть кризис, нужно вернуть 6 миллионов украинцев, вынужденно сбежавших от войны за границу.

Через полтора года войны только половина хочет возвращаться домой. Чем дальше, тем сильнее они будут оседать на чужбине, а после открытия границ — к женщинам и детям поедут их мужчины.

Многие предприятия переехали на более безопасный Запад страны. Многие украинцы пошли воевать, по меньшей мере, миллион, и мобилизация продолжается.

На восстановление страны в следующие 10 лет там нужно дополнительно 4,5 миллиона человек, оценивают в Минэкономики. Поэтому многим придется переквалифицироваться.

Если некому будет работать, Украине придется привлекать трудовых мигрантов. Но от этого может быть больше проблем, чем пользы.

Пока идет война, любые прогнозы — только теория. Чтобы возвращались и не уезжали люди, нужны “качественные” рабочие места, конкурентные зарплаты, условия для ветеранов. Чтобы притормозить демографический кризис — социальные условия и инфраструктура.

Нужно вводить изменения уже сейчас, не дожидаясь победы. В противном случае после открытия границ мы получим еще одну волну миграции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Одессе демонтируют русскоязычные вывески.

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