Чому не державною? В Одессе демонтируют русскоязычные вывески

В Одессе демонтируют наружную рекламу и вывески на русском языке. За этот год с магазинов, кафе и других заведений сняли около 300 конструкций, нарушающих языковой закон.

В основном, из-за обращений граждан к Уполномоченному по защите государственного языка. Впрочем, законом демонтаж таких вывесок не предусмотрен.

— Если вывеска не на государственном языке, мы не понимаем, что здесь продается. Это нарушает мое право как украинки на получение информации на государственном языке. Поэтому эта вывеска незаконна, — объясняет председатель ГО Делаем вам нервы Катерина Мусиенко.

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Катерина — общественная активистка. Вместе с командой девушка ежедневно проверяет заведения и магазины на соблюдение языкового законодательства. В том числе, размещение вывесок и наружной рекламы.

Своим примером Катерина призывает горожан реагировать на нарушение языкового законодательства. Прежде всего, советует разговаривать с представителями бизнеса. И если те не будут реагировать на замечания — писать жалобу языковому омбудсмену. Ведь только так уполномоченный сможет выписать предупреждение или штраф.

Впрочем, в Одессе происходит активная работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке.

Только за этот год с магазинов и заведений питания в Одессе сняли 281 конструкцию, на которых писалось на русском языке.

Представители городского управления рекламы объясняют, демонтировать вывески только за то, что они на негосударственном языке, не могут. Мол, законом предусмотрены только предупреждения. Впрочем, демонтировать незаконно размещенную наружную рекламу — вполне возможно.

Работу по выявлению незаконно размещенной рекламы в городе проводят регулярно. Так что русскоязычных вывесок в Одессе становится все меньше, говорят чиновники. Впрочем, все это благодаря совместной работе с языковым омбудсменом и общественными активистами.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в киевской гимназии школьников развлекают Kalush, Притула и Джамала.

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