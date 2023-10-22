Чому не державною? Як в Одесі демонтують російськомовні вивіски

В Одесі демонтують зовнішню рекламу та вивіски російською мовою. За цей рік з магазинів, кафе та інших закладів, зняли близько 300 конструкцій, що порушують мовний закон.

Здебільшого, через звернення громадян до Уповноваженого із захисту державної мови. Утім, законом демонтаж таких вивісок не передбачений.

— Вивіска недержавною мовою, що інформує нас про товар, який ми можемо придбати в цьому місці. І якщо вивіска не державною, ми не розуміємо, що тут продається. І це порушує моє право як українки на отримання інформації державною мовою. Тому ця вивіска є незаконною, — пояснює голова ГО Робимо вам нерви Катерина Мусієнко.

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Катерина — громадська активістка. Разом із командою дівчина чи не щодня перевіряє заклади та магазини на дотримання мовного законодавства. Зокрема й розміщення вивісок та зовнішньої реклами.

Своїм прикладом Катерина закликає містян реагувати на порушення мовного законодавства. Перш за все, радить розмовляти із представниками бізнесу, і якщо ті не реагуватимуть на зауваження — писати скаргу мовному омбудсмену. Адже тільки так Уповноважений зможе виписати попередження або штраф.

Утім, в Одесі відбувається активна робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок недержавною мовою.

Тільки за цей рік з магазинів та закладів харчування в Одесі зняли 281 конструкцію, на яких писалося російською.

Представники міського управління реклами пояснюють: демонтувати вивіски тільки за те, що вони недержавною мовою, не можуть. Мовляв, законом передбачені лише попередження. Утім, демонтувати незаконно розміщену зовнішню рекламу — цілком. Тож перевагу надають саме російськомовним.

Роботу з виявлення незаконно розміщеної реклами в місті проводять регулярно. Тож російськомовних вивісок в Одесі стає все менше, кажуть чиновники. Усе завдяки спільній роботі з мовним омбудсменом та громадськими активістами.

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