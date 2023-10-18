Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, що Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram, щоб усе було прозоро і кожен знав, хто автор того чи іншого поста.

Це робиться для того, щоб російська пропаганда не мала впливу на світову спільноту через анонімні платформи.

Регулювання роботи Telegram: що відомо

Герасим’юк каже: Україна активно спілкується з європейськими партнерами з приводу Telegram і його врегулювання. Тобто платформа має бути прозорою, а ми маємо розуміти, з ким ми спілкуємося.

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— Коли ми говоримо про регулювання Telegram, це не означає, що ми плануємо закривати численні канали в месенджері, яких безліч, і не лише в Україні.

Йдеться не про блокування, а про способи взаємодії та спілкування з цими платформами, — каже голова Нацради.

Ольга Герасим’юк зазначає, що в серпні вони з Національною Радою надіслали лист на адресу Telegram, намагаючись зв’язатися та обговорити можливості співпраці. І от буквально днями повторили цю процедуру. Тож у Нацраді нині чекають на відповідь від офіційних представників месенджера.

Наші європейські партнери також вказують на проблеми, які виникають у зв’язку з анонімністю платформи, — наголошує Герасим’юк. І це, власне, те питання, яке нині обговорюють і в Нацраді.

Також представниця Нацради додає, нині вже є Telegram-канали, які звернулися до них та уже офіційно зареєстровані як медіа. Це забезпечує їм низку прав, зокрема, право на захист, право на акредитацію на різноманітні події.

Як регулюватимуть правдивість новин в Telegram-каналах

За словами Ольги Герасим’юк, важлива медіаграмотність не лише для аудиторії, яка читає повідомлення в Telegram, але і для журналістів, які посилаються на різні джерела.

Звісно, за декілька секунд можна поширити небезпечну пропаганду, яка швидко розповсюджується. На це й розраховують пропагандисти.

При цьому, коли ми бачимо такий контент, отримуємо скарги від користувачів на нього, ми могли б звертатися до платформи, — каже голова Нацради.

Та наводить приклад естонських колег. Вони пропонують використовувати Telegram з позитивною метою, поширюючи якісну інформацію. Їхня ідея полягає в тому, щоб платформи позначали потенційно токсичний контент.

За словами представниці Нацради, в прямому ефірі на телебаченні можна також швидко поширити фейк-новину. Тому є питання у відповідальності. Тому що свобода слова передбачає відповідальність. Журналісти, які поширюють таку інформацію, повинні відповідати за свої слова. І це стосується не лише телебачення, але й радіо, Telegram та інших платформ.

Зрештою, перед тим як щось поширити, важливо знати джерело цієї інформації, щоб не піддаватися безвідповідальному підходу, — підсумовує Герасим’юк.

Раніше ми розповідали, як визначити Telegram-канали, що працюють на ворога.

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