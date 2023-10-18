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Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером

Діана Просяник, редакторка сайту 18 Жовтня 2023, 12:00
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Фото: Unsplash

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