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А твій месенджер точно надійний? Чи прослуховують Signal, Viber, Telegram та інші застосунки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Липня 2023, 08:30
Якому месенджеру можна довіряти: Signal, Viber чи Telegram
Фото: Pexels

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