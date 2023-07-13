А твій месенджер точно надійний? Чи прослуховують Signal, Viber, Telegram та інші застосунки

Українці давно використовують месенджери як джерело інформації та спілкування. Однак не всі вони надійні. Якому месенджеру можна довіряти? Дізнайся в нашому матеріалі про особливості найпопулярніших програм, які з них можуть передавати персональні дані та бути зламані хакерами?
Економічна правда розповіла, які з популярних месенджерів справді захищені, а якими користуватися не бажано. Українці в чотири рази більше почали дізнаватися новини з інформаційних каналів у месенджерах — найбільше в Telegram та Viber.
Фото: Pexels
Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи прослуховують твій телефон.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!