А твій месенджер точно надійний? Чи прослуховують Signal, Viber, Telegram та інші застосунки

Українці давно використовують месенджери як джерело інформації та спілкування. Однак не всі вони надійні. Якому месенджеру можна довіряти? Дізнайся в нашому матеріалі про особливості найпопулярніших програм, які з них можуть передавати персональні дані та бути зламані хакерами?

Безпека месенджерів: Signal, Viber чи Telegram

Економічна правда розповіла, які з популярних месенджерів справді захищені, а якими користуватися не бажано. Українці в чотири рази більше почали дізнаватися новини з інформаційних каналів у месенджерах — найбільше в Telegram та Viber.

Viber . Утворився як ізраїльський стартап з білоруським корінням. Заснований на російських технологіях, був викуплений у 2014 році японською компанією Rakuten. Не є безпечним, адже траплялися випадки зламів та отримання доступу до заблокованого смартфона на Android. Попри наявність наскрізного шифрування, секретних чатів та повідомлень, що зникають, сервери розташовані в Росії.

. Утворився як ізраїльський стартап з білоруським корінням. Заснований на російських технологіях, був викуплений у 2014 році японською компанією Rakuten. Не є безпечним, адже траплялися випадки зламів та отримання доступу до заблокованого смартфона на Android. Попри наявність наскрізного шифрування, секретних чатів та повідомлень, що зникають, сервери розташовані в Росії. WhatsApp . Інтерфейс, дизайн та сама розробка — українська. Використовується наскрізне шифрування та бібліотека Signal. Довіряти програмі цілком не варто, адже вона належить Facebook, який збирає дані користувачів.

. Інтерфейс, дизайн та сама розробка — українська. Використовується наскрізне шифрування та бібліотека Signal. Довіряти програмі цілком не варто, адже вона належить Facebook, який збирає дані користувачів. Telegram . Розробка росіянина Павла Дурова, має два варіанти шифрування. Інформація звичайних чатів зберігається на серверах у всьому світі. Секретні чати підтримують end-to-end-шифрування, тому лише через них слід передавати чутливу інформацію. Є імовірність, що ФСБ має доступ до листувань користувачів.

. Розробка росіянина Павла Дурова, має два варіанти шифрування. Інформація звичайних чатів зберігається на серверах у всьому світі. Секретні чати підтримують end-to-end-шифрування, тому лише через них слід передавати чутливу інформацію. Є імовірність, що ФСБ має доступ до листувань користувачів. Signal . Вважається найбільш захищеним. Повідомлення шифруються локально за допомогою парольної фрази. Протоколи даних перевірені на безпечність.

. Вважається найбільш захищеним. Повідомлення шифруються локально за допомогою парольної фрази. Протоколи даних перевірені на безпечність. Threema. Конкурент Signal, платний месенджер. Є можливість згенерувати індивідуальний ідентифікатор, максимальний рівень верифікації досягається шляхом додавання контактів за допомогою QR-коду.

Silent Phone . Встановлюється безкоштовно, але користування платне. Підписка коштує від $100 на рік. Криптографічний захист передачі повідомлень.

. Встановлюється безкоштовно, але користування платне. Підписка коштує від $100 на рік. Криптографічний захист передачі повідомлень. Confide . Месенджер позиціонує себе як захищений від скриншотів та зашифрований. Повідомлення втрачаються назавжди після прочитання. Повідомлення надходять прямокутниками, щоб прочитати його слід натиснути на прямокутник. Повністю повідомлення не відображається, лише окремими частинами.

. Месенджер позиціонує себе як захищений від скриншотів та зашифрований. Повідомлення втрачаються назавжди після прочитання. Повідомлення надходять прямокутниками, щоб прочитати його слід натиснути на прямокутник. Повністю повідомлення не відображається, лише окремими частинами. Wickr . Месенджер має функцію повного видалення повідомлень та скасування відправлення. Кодуються майже всі види повідомлень. Немає функції пересилання третім особам та скриншоту. Не приймає нових користувачів, буде видалений 31 грудня 2023 року.

. Месенджер має функцію повного видалення повідомлень та скасування відправлення. Кодуються майже всі види повідомлень. Немає функції пересилання третім особам та скриншоту. Не приймає нових користувачів, буде видалений 31 грудня 2023 року. Discord. Заснований програмістами Кремнієвої долини. Першим призначенням було — створити застосунок для спілкування геймерів під час комп’ютерних ігор. Месенджер дотримується політики нульової толерантності щодо поширення ненависті та насильства. Нещодавно відбувся витік документів Пентагону.

Як безпечно користуватися месенджерами

Зазначай нікнейм замість номеру телефона, якщо така можливість є в месенджері.

Реєструй акаунт на номер іншої країни, з високим рівнем захисту та розвитку демократії. Наприклад, на Німеччину.

Довіряй гігантам менше, адже вони збирають персональні дані.

Операційна система Apple має кращий захист, ніж Android. Якщо в тебе Android, з пошукових систем використовуй тільки Google.

Не залишай увімкнений пристрій без нагляду. Налаштуй надійний пароль.

Надсилай конфіденційну інформацію лише знайомим людям.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи прослуховують твій телефон.

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