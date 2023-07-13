А твой мессенджер точно надежный? Прослушивают ли Signal, Viber, Telegram и другие приложения

Украинцы давно используют мессенджеры как источник информации и общения. Однако не все они надежны. Какому мессенджеру можно доверять? Узнай в нашем материале особенности самых популярных программ, какие из них могут передавать персональные данные и быть взломаны хакерами?
Экономическая правда рассказала, какие из популярных мессенджеров действительно защищены, а какими пользоваться не желательно. Украинцы в четыре раза больше стали узнавать новости в информационных каналах в мессенджерах — больше всего в Telegram и Viber.
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