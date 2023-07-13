А твой мессенджер точно надежный? Прослушивают ли Signal, Viber, Telegram и другие приложения

Украинцы давно используют мессенджеры как источник информации и общения. Однако не все они надежны. Какому мессенджеру можно доверять? Узнай в нашем материале особенности самых популярных программ, какие из них могут передавать персональные данные и быть взломаны хакерами?

Какому мессенджеру можно доверять: Signal, Viber или Telegram

Экономическая правда рассказала, какие из популярных мессенджеров действительно защищены, а какими пользоваться не желательно. Украинцы в четыре раза больше стали узнавать новости в информационных каналах в мессенджерах — больше всего в Telegram и Viber.

Viber . Появился как израильский стартап с белорусскими корнями. Основан на российских технологиях, был выкуплен в 2014 году японской компанией Rakuten. Небезопасен, ведь были случаи взломов и получение доступа к заблокированному смартфону на Android. Несмотря на наличие сквозного шифрования, исчезающих секретных чатов и сообщений, серверы расположены в России.

. Появился как израильский стартап с белорусскими корнями. Основан на российских технологиях, был выкуплен в 2014 году японской компанией Rakuten. Небезопасен, ведь были случаи взломов и получение доступа к заблокированному смартфону на Android. Несмотря на наличие сквозного шифрования, исчезающих секретных чатов и сообщений, серверы расположены в России. WhatsApp . Интерфейс, дизайн и сама разработка — украинская. Используется сквозное шифрование и библиотека Signal. Доверять программе полностью не стоит, ведь она принадлежит Facebook, который собирает данные пользователей.

. Интерфейс, дизайн и сама разработка — украинская. Используется сквозное шифрование и библиотека Signal. Доверять программе полностью не стоит, ведь она принадлежит Facebook, который собирает данные пользователей. Telegram . Разработка россиянина Павла Дурова, имеет два варианта шифрования. Информация обычных чатов хранится на серверах по всему миру. Секретные чаты поддерживают end-to-end-шифрование, поэтому только через них следует передавать чувствительную информацию. Есть вероятность, что ФСБ имеет доступ к перепискам пользователей.

. Разработка россиянина Павла Дурова, имеет два варианта шифрования. Информация обычных чатов хранится на серверах по всему миру. Секретные чаты поддерживают end-to-end-шифрование, поэтому только через них следует передавать чувствительную информацию. Есть вероятность, что ФСБ имеет доступ к перепискам пользователей. Signal . Считается наиболее защищенным. Сообщения шифруются локально с помощью парольной фразы. Протоколы данных проверены на безопасность.

. Считается наиболее защищенным. Сообщения шифруются локально с помощью парольной фразы. Протоколы данных проверены на безопасность. Threema. Конкурент Signal, платный мессенджер. Есть возможность сгенерировать индивидуальный идентификатор, максимальный уровень верификации достигается путем добавления контактов с помощью QR-кода.

Silent Phone . Устанавливается бесплатно, но пользование платное. Подписка стоит от $100 в год. Криптографическая защита передачи сообщений.

. Устанавливается бесплатно, но пользование платное. Подписка стоит от $100 в год. Криптографическая защита передачи сообщений. Confide . Мессенджер позиционирует себя как защищенный от скриншотов и зашифрованный. Сообщения теряются навсегда после прочтения. Сообщения поступают прямоугольниками, чтобы прочесть его, следует нажать на прямоугольник. Полностью сообщение не отображается, только отдельными частями.

. Мессенджер позиционирует себя как защищенный от скриншотов и зашифрованный. Сообщения теряются навсегда после прочтения. Сообщения поступают прямоугольниками, чтобы прочесть его, следует нажать на прямоугольник. Полностью сообщение не отображается, только отдельными частями. Wickr . Мессенджер имеет функцию полного удаления сообщений и отмены отправки. Кодируются практически все виды сообщений. Нет функции передачи третьим лицам и скриншота. Не принимает новых пользователей, будет удален 31 декабря 2023 года.

. Мессенджер имеет функцию полного удаления сообщений и отмены отправки. Кодируются практически все виды сообщений. Нет функции передачи третьим лицам и скриншота. Не принимает новых пользователей, будет удален 31 декабря 2023 года. Discord. Основан программистами Кремниевой долины. Первым назначением было создать приложение для общения геймеров во время компьютерных игр. Мессенджер придерживается политики нулевой толерантности по поводу распространения ненависти и насилия. Недавно произошла утечка документов Пентагона.

Как безопасно пользоваться мессенджерами

Укажи никнейм вместо номера телефона, если такая возможность есть в мессенджере.

Регистрируй аккаунт на номер другой страны, с высоким уровнем защиты и развития демократии. К примеру, на Германию.

Доверяй гигантам меньше, ведь они собирают персональные данные.

Операционная система Apple обладает лучшей защитой, чем Android. Если у тебя Android, из поисковых систем используй только Google.

Не оставляй включенное устройство без присмотра. Настрой надежный пароль.

Отправляй конфиденциальную информацию только знакомым людям.

Раньше мы рассказывали, как узнать, прослушивают ли твой телефон.

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