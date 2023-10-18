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Нацсовет хочет урегулировать работу Telegram в Украине — что будет с популярным мессенджером

Диана Просяник, редактор сайта 18 октября 2023, 12:00
Telegram
Фото: Unsplash

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