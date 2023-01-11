Не спеши подписываться! Как определить Telegram-каналы, которые работают на врага

Telegram — один из самых популярных мессенджеров на территории Украины. В нем можно быстро отправлять сообщения, передавать большие файлы, создавать каналы и удобно управлять ими.

С началом полномасштабного вторжения аудитория мессенджера выросла в несколько раз. Люди начали массово подписываться на различные новостные каналы, чтобы оперативно получать информацию.

Но за месяцы полномасштабной войны враг также не сидел сложа руки. Сейчас Россия использует Telegram как один из инструментов в информационной войне.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI рассказали, можно ли доверять Telegram-каналам и как РФ маскируется под местные новостные каналы.

Как россияне маскируются под местные новости

Информационные войска России решили маскироваться под местных. Для этого еще до 24 февраля создавали каналы по таким шаблонам:

В имени Telegram-канала было название города или областного центра + слово, которое дает понять, что канал распространяет новостную информацию (например, новости, оперативный, вестник).

Могут даже добавлять флаг Украины. Главная цель — получить доверие от местных жителей.

И уже после начала полномасштабного вторжения в названии могли появиться буква Z или российский флаг рядом с украинским.

Больше всего таких каналов сейчас функционирует на юге: в Херсонской и Запорожской областях.

Распространение пропагандистских нарративов

Администраторы часто ленились писать оригинальные пропагандистские посты. Поэтому одно и то же сообщение можно было встретить в десятках каналов.

Единственная разница — меняли название города, жителям которого писали это сообщение.

Также в подобных каналах часто распространяли информацию с каналов российских пропагандистов, фейки об Украине и украинских властях.

В то же время собственного контента почти не делали.

Анонимные Telegram-каналы

К сожалению, самыми популярными каналами в Украине являются анонимные. В десятке Telegram-каналов с наибольшим количеством подписчиков только канал президента Украины Владимира Зеленского и канал Украины Ukraine now имеют не скрытых авторов.

Именно анонимные каналы и публикуют видео со взрывами сразу после ракетных обстрелов, несмотря на призывы властей и военных не делать этого.

Фото: Unsplash

Такие каналы могут распространять искаженную или неточную информацию.

Особенно опасными в анонимных каналах являются посты, в которых речь идет о доступе к тайной и эксклюзивной информации. Но за подобными публикациями могут скрываться скрытые российские нарративы.

Призываем внимательно изучить информацию об администраторах Telegram-каналов, из которых ты берешь новости.

Для чего россиянам Telegram-каналы

Все просто. Главная цель — посеять сомнения, деморализовать и сломать веру украинцев, а также создать разлом в обществе.

Россияне пытаются через Telegram-каналы подорвать авторитет к украинским властям и военным.

Еще одной целью является подстрекательство украинцев к массовым протестам и убеждение в том, что необходимо договариваться и идти на уступки.

Как обеспечить себя качественной и достоверной информацией

Подпишись на каналы средств массовой информации, которым доверяешь. Им может стать наш Telegram-канал Вікон. Такие Telegram-каналы публикуют информацию менее оперативно, потому что им нужно время, чтобы проверить новость на достоверность. Если очень хочется узнавать первым(-ой) все на свете, то советуем скептически относиться к публикациям в анонимных Telegram-каналах и проверять информацию в надежных и официальных источниках.

Теперь ты знаешь, как обезопасить себя и родных от пропаганды врага. Также советуем прочитать наш материал о брендах, которые сотрудничают с РФ, и подписать петицию, чтобы их обязательно маркировали.