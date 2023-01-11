Не поспішай підписуватись! Як визначити Telegram-канали, що працюють на ворога

Telegram — один із найпопулярніших месенджерів на теренах України. У ньому можна швидко надсилати повідомлення, передавати великі файли, створювати канали та зручно керувати ними.

З початком повномасштабного вторгнення аудиторія месенджера виросла в кілька разів. Люди почали масово підписуватись на різні новинні канали, щоб оперативно отримувати інформацію.

Та за місяці повномасштабної війни ворог також не сидів склавши руки. Зараз Росія використовує Telegram як один з інструментів в інформаційній війні.

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У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI розповіли, чи можна довіряти Telegram-каналам та як РФ маскується під місцеві новинні канали.

Як росіяни маскуються під місцеві новини

Інформаційні війська Росії вирішили маскуватися під місцевих. Для цього ще до 24 лютого створювали канали за такими шаблонами:

В імені Telegram-каналу була назва міста чи обласного центру + слово, яке дає зрозуміти, що канал поширює новинну інформацію (наприклад, новини, оперативний, вісник).

Можуть навіть додавати прапор України. Головна мета — отримати довіру від місцевих жителів.

І вже після початку повномасштабного вторгнення в назві могли з’явитися літера Z чи російський прапор поруч з українським.

Найбільше таких каналів зараз функціонує на півдні нашої держави: у Херсонській та Запорізькій областях.

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Поширення пропагандистських наративів

Адміністратори часто лінувалися писати оригінальні пропагандистські пости. Тому те саме повідомлення можна було зустріти в десятках каналів.

Єдина різниця — змінювали назву міста, жителям якого писали це повідомлення.

Також у подібних каналах часто поширювали інформацію з каналів російських пропагандистів та розповсюджували фейки про Україну та українську владу.

Водночас власного контенту майже не робили.

Анонімні Telegram-канали

На жаль, найпопулярнішими каналами в Україні є анонімні. В десятці Telegram-каналів з найбільшою кількістю підписників тільки президент України Володимир Зеленський та канал України Ukraine now мають не прихованих авторів.

Саме анонімні канали публікують відео з вибухами відразу після ракетних обстрілів, попри заклики влади та військових не робити цього.

Такі канали можуть поширювати викривлену або неточну інформацію.

Особливо небезпечними в анонімних каналів є дописи, в яких розповідають, що мають доступ до таємної та ексклюзивної інформації. Але за подібними публікаціями можуть ховатися приховані російські наративи.

Закликаємо уважно вивчити інформацію про адміністраторів Telegram-каналів, з яких ти береш новини.

Для чого росіянам Telegram-канали

Усе просто. Головна мета — посіяти сумніви, деморалізувати та зневірити українців та створити розлом у суспільстві.

Росіяни намагаються через Telegram-канали підірвати авторитет до української влади та військових.

Ще однією метою є підбурювання українців до масових протестів та переконання у тому, що необхідно домовлятися і йти на поступки.

Як себе забезпечити якісною та достовірною інформацією

Підпишись на канали засобів масової інформації, яким довіряєш. Ним може стати наш Telegram-канал Вікна-новини. Такі Telegram-канали публікують інформацію менш оперативно через те, що їм потрібен час, щоб перевірити новину на достовірність. Якщо дуже хочеться дізнаватись першим(-ою) усе на світі, то радимо скептично ставитись до публікацій в анонімних Telegram-каналах і перевіряти інформацію в надійних та офіційних джерелах.

Тепер ти знаєш, як убезпечити себе та рідних від пропаганди ворога. Також радимо прочитати наш матеріал про бренди, які співпрацюють з РФ, та підписати петицію, щоб їх обов’язково маркували.