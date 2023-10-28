Демографічна криза та дефіцит робочої сили: з якими проблемами зіштовхнеться Україна після закінчення війни

З кожним місяцем війни ми втрачаємо не тільки тих людей, які гинуть внаслідок російської агресії. Але й біженців, які адаптуються за кордоном і не будуть повертатися додому.

Багато проблем, які доведеться вирішувати після перемоги — відновлення економіки, житла, інфраструктури, розмінування, яке може зайняти десятки років. Але є багато соціальних бід — демографічна криза, інтеграція ветеранів, брак робочої сили.

Населення України зараз: скільки українців виїхало, а скільки лишилось

Демографічна криза — біда України ще до повномасштабної війни. З 52 мільйонів на початку незалежності — до 2022 року нас було 42 мільйони. Ще тоді смертність у 2,5 раза переважала народжуваність. Скільки нас зараз? Точно сказати неможливо.

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Ми боремося за території в кордонах 1991 року, і поки вони окуповані — підрахунки умовні. Десь 35-36 мільйонів налічує нині Україна, кажуть в Інституті демографії. Це, враховуючи тільки міграцію — 6 мільйонів українців, які виїхали за кордон.

Щоб уникнути таких втрат, слід суттєво наростити народжуваність після перемоги. 100 жінок мають народити щонайменше 250 дітей, в родинах має бути по двоє-троє дітей. Демографи називають це фантастикою, за 30 років у нас не було такого. В Україні переважають родини з однією дитиною. Виною всьому бідність, яку війна лише поглибила.

Щоб здолати кризу, треба повернути 6 мільйонів українців, які вимушено втекли від війни за кордон.

Через півтора року війни лише половина хочуть повертатися додому. Чим далі, тим міцніше вони осідатимуть на чужині, а після відкриття кордонів — до жінок і дітей поїдуть їхні чоловіки.

Багато підприємств переїхали на безпечніший Захід країни. Багато українців пішли воювати, щонайменше мільйон, і мобілізація триває.

На відбудову країни на наступні 10 років там треба додатково 4,5 млн людей, оцінюють в Мінекономіки. Тож багатьом доведеться перекваліфікуватись.

Якщо не буде кому працювати, Україні доведеться залучати трудових мігрантів. Але від цього може бути більше проблем, ніж користі.

Поки триває війна, будь-які прогнози — лише теорія. Щоб поверталися і не виїжджали люди, потрібні “якісні” робочі місця, конкурентні зарплати, умови для ветеранів. Щоб пригальмувати демографічну кризу — соціальні умови та інфраструктура.

Потрібно впроваджувати зміни вже зараз, не чекаючи перемоги. Інакше після відкриття кордонів отримаємо ще одну хвилю міграції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як в Одесі демонтують російськомовні вивіски.

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