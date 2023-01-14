Что, где, когда, как и зачем — что нужно знать о вакцинации детей против гриппа

Грипп — опасное вирусное заболевание, поражающее органы дыхания. У маленьких детей эта болезнь может протекать в тяжелой форме и приводить к пневмонии, отиту, синуситу, менингиту и даже смерти.

Поэтому так важно ежегодно прививать малышей против гриппа. Министерство здравоохранения рассказало, как и когда это лучше делать.

Вакцинация детей против гриппа: что нужно знать

Прививать малышей против гриппа можно с шести месяцев. Если ребенок до девяти лет не был вакцинирован и не болел гриппом, то следует проводить вакцинацию двумя дозами с интервалом в один месяц. Всем остальным детям будет достаточно одной дозы.

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Лучше прививать ребенка против гриппа в сентябре или октябре. Однако врачи рекомендуют иммунизировать малышей в течение всего сезона гриппа (с октября по май следующего года).

Иммунитет против гриппа формируется через одну — две недели после введения вакцины.

Какую вакцину выбрать

При выборе вакцины главное — помнить, что ежегодно состав препаратов обновляется для обеспечения максимальной защиты против циркулирующих именно в этом сезоне вирусов. Поэтому нужно отдавать предпочтение вакцинам, произведенным в этом году.

Также обращай внимание на то, что некоторые вакцины подходят только для детей в возрасте от трех или шести лет.

Обязательно перед прививкой проконсультируйся со специалистом и прочти инструкцию к препарату.

Где делать прививку детям

Прививку против гриппа можно сделать ребенку в государственной поликлинике, предварительно приобретя в аптеке вакцину и обратившись к своему педиатру или семейному врачу.

Или можно пойти в частную клинику, которая имеет в наличии нужную тебе вакцину.

Как ухаживать за ребенком после вакцинации

Еще одним опасным заболеванием для детей является коронавирус. В Минздраве разрешили делать бустерную прививку от COVID-19 для детей. Читай, с какого возраста и какой вакциной можно прививаться.

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