Что, где, когда, как и зачем — что нужно знать о вакцинации детей против гриппа

Грипп — опасное вирусное заболевание, поражающее органы дыхания. У маленьких детей эта болезнь может протекать в тяжелой форме и приводить к пневмонии, отиту, синуситу, менингиту и даже смерти.
Поэтому так важно ежегодно прививать малышей против гриппа. Министерство здравоохранения рассказало, как и когда это лучше делать.
Прививать малышей против гриппа можно с шести месяцев. Если ребенок до девяти лет не был вакцинирован и не болел гриппом, то следует проводить вакцинацию двумя дозами с интервалом в один месяц. Всем остальным детям будет достаточно одной дозы.
Лучше прививать ребенка против гриппа в сентябре или октябре. Однако врачи рекомендуют иммунизировать малышей в течение всего сезона гриппа (с октября по май следующего года).
Иммунитет против гриппа формируется через одну — две недели после введения вакцины.
При выборе вакцины главное — помнить, что ежегодно состав препаратов обновляется для обеспечения максимальной защиты против циркулирующих именно в этом сезоне вирусов. Поэтому нужно отдавать предпочтение вакцинам, произведенным в этом году.
Также обращай внимание на то, что некоторые вакцины подходят только для детей в возрасте от трех или шести лет.
Обязательно перед прививкой проконсультируйся со специалистом и прочти инструкцию к препарату.
Обязательно перед прививкой проконсультируйся со специалистом и прочти инструкцию к препарату.
Прививку против гриппа можно сделать ребенку в государственной поликлинике, предварительно приобретя в аптеке вакцину и обратившись к своему педиатру или семейному врачу.
Или можно пойти в частную клинику, которая имеет в наличии нужную тебе вакцину.
Еще одним опасным заболеванием для детей является коронавирус. В Минздраве разрешили делать бустерную прививку от COVID-19 для детей. Читай, с какого возраста и какой вакциной можно прививаться.
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