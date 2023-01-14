Що, де, коли, як та навіщо — що потрібно знати про вакцинацію дітей проти грипу

Грип — небезпечне вірусне захворювання, яке вражає органи дихання. У маленьких дітей ця хвороба може протікати в тяжкій формі та призводити до пневмонії, отиту, синуситу, менінгіту та навіть смерті.

Тому так важливо щорічно щеплювати малюків проти грипу. Міністерство охорони здоров’я розповіло, як та коли це краще робити.

Вакцинація дітей проти грипу: що треба знати

Щеплювати малюків проти грипу можна з шести місяців. Якщо дитина до дев’яти років не була вакцинована і не хворіла на грип, то варто проводити вакцинацію двома дозами з інтервалом в один місяць. Усім іншим дітям буде достатньо однієї дози.

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Найкраще щеплювати дитину проти грипу у вересні або жовтні. Однак лікарі рекомендують імунізувати малюків продовж усього сезону грипу (з жовтня до травня наступного року).

Імунітет проти грипу формується через один – два тижні після введення вакцини.

Яку вакцину обрати

При виборі вакцини головне — пам’ятати, що щорічно склад препаратів оновлюється задля забезпечення максимального захисту проти вірусів, які циркулюють саме цього сезону. Тому потрібно віддавати перевагу цьогорічним вакцинам.

Також звертай увагу на те, що деякі вакцини підходять лише для дітей, віком від трьох або шести років.

Обов’язково перед щепленням проконсультуйся зі спеціалістом та прочитай інструкцію до препарату.

Де робити щеплення дітям

Щеплення проти грипу можна зробити дитині в державній поліклініці, попередньо придбавши в аптеці вакцину та звернувшись до свого педіатра або сімейного лікаря.

Або ж можна піти у приватну клініку, яка має в наявності потрібну тобі вакцину.

Як доглядати за дитиною після вакцинації

Ще одним небезпечним захворюванням для дітей є коронавірус. У МОЗ дозволили робити бустерне щеплення від COVID-19 для дітей. Читай, з якого віку та якою вакциною можна щеплюватись.

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