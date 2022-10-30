Здоров'я та краса

Захисти себе вже зараз! Кому й коли потрібно щепитись від грипу — відповідає терапевтка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Жовтня 2022, 12:30
Вакцинація проти грипу: кому й коли потрібно щепитись
Фото: Pexels

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