Захисти себе вже зараз! Кому й коли потрібно щепитись від грипу — відповідає терапевтка

З наближенням зими у громадському транспорті, на роботі та інших місцях скупчення людей можна частіше чути кашель і чхання.

Це означає, що розпочинається сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. І завадити цьому не може ні війна, ні інші катаклізми.

Однак є один надійний спосіб, який може захистити тебе від хвороби або її гострого перебігу — вакцинація. Терапевтка Анастасія Коваль розповіла виданню Факти ICTV.Здоров’я, кому й коли потрібно щепитись від грипу.

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Чому потрібно вакцинуватись від грипу

Почну з того, що грип — це вірусне та надзвичайно заразне захворювання, яке може привести до смерті, — каже лікарка.

Грип буквально “липне” до людей, а тому ні вітаміни, ні миття рук не дають гарантій, що вірус омине тебе стороною.

Будь-який контакт з інфікованим може коштувати тобі здоров’я. А тому лише вакцинацію можна вважати надійною профілактикою цієї хвороби.

Кому потрібно щепитись від грипу

Вакцинуватись від грипу потрібно всім людям, які дбають про своє здоров’я. Однак є деякі категорії населення, яким робити це особливо важливо.

Йдеться про:

Медичних працівників, зокрема сімейних лікарів. Адже вони постійно контактують з хворими на грип. Учителів, продавців, кондукторів та інших спеціалістів, які на роботі перетинаються з багатьма людьми. Вагітних. Вони мають ослаблену імунну систему і зазвичай складно переносять грип. Літніх людей. Вони також мають слабку імунну систему. Дорослих та дітей з хронічними захворюваннями, зокрема онкохворих.

Та навіть якщо жоден вищезазначений пункт не стосується тебе, це не означає, що щепитись не потрібно. Дбати про своє здоров’я потрібно за будь-яких умов.

Щеплення від грипу: протипоказання

Якщо ти хочеш вакцинуватись від грипу, то найкраще перед цим проконсультуватись зі своїм сімейним лікарем. Він точно визначить, чи є в тебе протипоказання.

Загалом вакцинуватись НЕ можна людям:

з важкою алергічною реакцією (анафілаксією чи набряком Квінке) на попереднє щеплення або ж алергією на компоненти вакцини;

які мають гострий стан або загострення хронічного захворювання.

Зауваж, що алергікам, ВІЛ-інфікованим, людям після операції, під час хіміотерапії та прийому імуносупресивних препаратів, пацієнтам з тяжким порушенням згортання крові вакцинуватись проти грипу можна. Утім після консультації з лікарем.

Коли щепитись від грипу

Найкраще зробити щеплення від грипу в період із середини вересня до початку листопада. Тобто потрібно вакцинуватись ще до початку масової захворюваності на грип. Адже після щеплення імунітет формується ще впродовж двох тижнів.

Жодне щеплення не гарантує того, що ти не захворієш, але вакцинація захищає від важкого перебігу хвороби, — зазначає терапевтка.

Яку вакцину від грипу обрати

Вакцинація від грипу не входить до Календаря щеплень України. Вона не обов’язкова, але рекомендована.

Тому вакцину від грипу потрібно купувати самостійно. В аптеках можна знайти препарати Ждісі Флю (Південна Корея) та Ваксігрип Тетра (Франція).

Яку саме обрати — спитай у свого сімейного лікаря. Відповідно до твого стану, він підбере вакцину, яка не викличе тяжкої симптоматики та алергічної реакції.

Дехто не хоче щепитись, бо боїться можливої реакції свого організму на препарат. Але саме так і формується імунітет на справжню загрозу для свого здоров’я.

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