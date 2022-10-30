Защити себя уже сейчас! Кому и когда нужна прививка от гриппа — отвечает терапевт

С приближением зимы в общественном транспорте, на работе и в других местах скопления людей можно чаще слышать кашель и чихание.

Это означает, что начинается сезон острых респираторных вирусных инфекций. И помешать этому не может ни война, ни другие катаклизмы.

Однако есть один надежный способ, который может защитить тебя от болезни или ее острого течения — вакцинация. Терапевт Анастасия Коваль рассказала изданию Факты ICTV. Здоровье, кому и когда нужно привиться от гриппа.

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Почему нужно вакцинироваться от гриппа

Начну с того, что грипп — это вирусное и очень заразное заболевание, которое может привести к смерти, — говорит врач.

Грипп буквально “липнет” к людям, а поэтому ни витамины, ни мытье рук не дают гарантий, что вирус минует тебя стороной.

Любой контакт с инфицированным может стоить тебе здоровья. Поэтому только вакцинацию можно считать надежной профилактикой этой болезни.

Кому нужно привиться от гриппа

Вакцинироваться от гриппа нужно всем людям, которые заботятся о своем здоровье. Однако есть некоторые категории населения, которым делать это особенно важно.

Речь идет о:

Медицинских работниках, в том числе семейных врачах. Ведь они постоянно контактируют с больными гриппом. Учителях, продавцах, кондукторах и других специалистах, пересекающихся на работе со многими людьми. Беременных. Они имеют ослабленную иммунную систему и обычно сложно переносят грипп. Пожилых людях. Они также имеют слабую иммунную систему. Взрослых и детях с хроническими заболеваниями, в частности, онкобольных.

И даже если ни один вышеупомянутый пункт не касается тебя, это не означает, что прививаться не нужно. Заботиться о своем здоровье нужно при любых условиях.

Прививка от гриппа: противопоказания

Если ты хочешь вакцинироваться от гриппа, то лучше перед этим проконсультироваться со своим семейным врачом. Он точно определит, есть ли у тебя противопоказания.

В целом, вакцинироваться нельзя людям:

с тяжелой аллергической реакцией (анафилаксией или отеком Квинке) на предварительную прививку или аллергией на компоненты вакцины;

имеющим острое состояние или обострение хронического заболевания.

Заметь, что аллергикам, ВИЧ-инфицированным, людям после операции, во время химиотерапии и приема иммуносупрессивных препаратов, пациентам с тяжелым нарушением свертывания крови вакцинироваться против гриппа можно. Однако после консультации с врачом.

Когда привиться от гриппа

Лучше сделать прививку от гриппа в период с середины сентября по начало ноября. То есть нужно вакцинироваться еще до начала массовой заболеваемости гриппом. Ведь после прививки иммунитет формируется еще в течение двух недель.

Никакая прививка не гарантирует того, что ты не заболеешь, но вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, — отмечает терапевт.

Какую вакцину от гриппа выбрать

Вакцинация от гриппа не входит в Календарь прививок Украины. Она не обязательна, но рекомендована.

Поэтому вакцину от гриппа нужно покупать самостоятельно. В аптеках можно найти препараты Ждиси Флю (Южная Корея) и Ваксигрипп Тетра (Франция).

Какую именно выбрать — спроси своего семейного врача. Согласно твоему состоянию он подберет вакцину, которая не вызовет тяжелой симптоматики и аллергической реакции.

Некоторые не хотят прививаться, потому что боятся возможной реакции своего организма на препарат. Но именно так и формируется иммунитет к настоящей угрозе для своего здоровья.

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