Болит рука после вакцинации — почему так происходит и как облегчить дискомфорт

Некоторые боятся делать прививки из-за возможности возникновения побочных реакций. Это касается не только вакцины против Covid-19, но и большинства препаратов, применяемых для профилактики серьезных заболеваний.

Типичная реакция организма после прививки — боль в месте укола. Но почему так происходит, нормально ли это и когда следует обратиться к врачу? Мы попытались разобраться в этом.

Наиболее распространенные побочные эффекты после вакцинации

Самое главное, что тебе нужно знать, — преимущественно все местные побочные реакции абсолютно нормальные и исчезают сами по себе в течение нескольких дней.

После вакцинации против Covid-19 человек может иметь:

покраснение, уплотнение, боль в месте укола;

слабость (чувство усталости);

головную боль;

ломоту в теле;

повышенную температуру.

Предугадать появление побочных эффектов почти невозможно. Впрочем, с большей вероятностью они могут возникать после второй дозы вакцины против Covid-19 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax).

Почему болит рука после вакцинации

Во время прививки в тело человека вводится достаточно большое количество препарата, которому требуется определенное время для распределения и усвоения.

Боль может появиться в области плеча и ниже места укола. Это нормально, ведь специальные вещества в составе вакцины намеренно пытаются удержать препарат как можно дольше в одном месте.

В это время наш организм “знакомится” с вакциной и вырабатывает иммунную реакцию на чужеродные тела. Так что боль, покраснение и другие побочные эффекты — это тренировка перед настоящим “боем” с вирусом.

Если ты в будущем все же заразишься Covid-19, то твоя иммунная система будет готова защищаться.

Однако, если у тебя нет побочных эффектов, то это вовсе не означает, что вакцина не сработала. Клинические исследования показывают, что больше половины привитых не имеют реакции на препарат. Но он действует так же эффективно.

Как уменьшить боль в руке после вакцинации

Есть несколько способов, как устранить боль и дискомфорт в руке после прививки:

прикрой место укола прохладной влажной чистой салфеткой;

разомни руку;

выполни физические упражнения этой рукой;

не мочи и не нагревай место укола;

носи просторную одежду, чтобы место прививки не терлось о ткань и не потело;

не три руку мочалкой и не мыль место укола;

не обрабатывай руку мазями, кремами, зеленкой или йодом;

не расчесывай место инъекции.

Если боль ярко выражена, то проконсультируйся с врачом по поводу приема безрецептурных препаратов, например, ibuprofen (Advil) или acetaminophen (Tylenol).

Когда обращаться к врачу

Побочные эффекты после вакцинации должны исчезнуть в течение недели. Если боль за это время не проходит или усиливается, то следует обратиться к врачу.

В общем, серьезные побочные эффекты возникают очень редко и поддаются лечению. Согласно научным исследованиям, они несут гораздо меньшую угрозу для здоровья и жизни человека, чем реальное заболевание Covid-19.

Если ты думаешь, что календарь вакцинации — это что-то с детства, ты ошибаешься. Читай, какие прививки для взрослых необходимо сделать и почему.

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