Болить рука після вакцинації — чому так відбувається та як полегшити дискомфорт

Дехто боїться робити щеплення через можливість виникнення побічних реакцій. Це стосується не лише вакцини проти Covid-19, а й більшості препаратів, які використовуються для профілактики серйозних захворювань.

Типова реакція організму після щеплення — біль у місці уколу. Але чому так відбувається, чи нормально це та коли варто звернутись до лікаря? Ми спробували розібратись у цьому.

Найпоширеніші побічні ефекти після вакцинації

Найголовніше, що тобі потрібно знати, — переважно всі місцеві побічні реакції є абсолютно нормальними та зникають самі по собі впродовж кількох днів.

Після вакцинації проти Covid-19 людина може мати:

почервоніння, ущільнення, біль у місці уколу;

слабкість (почуття втоми);

головний біль;

ломоту в тілі;

підвищену температуру.

Передбачити появу побічних ефектів майже неможливо. Утім з більшою ймовірністю вони можуть виникати після другої дози вакцини проти Covid-19 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) або Moderna (Spikevax).

Чому болить рука після вакцинації

Під час щеплення в тіло людини вводиться досить велика кількість препарату, якому потрібний певний час для розподілу та засвоєння.

Біль може з’явитись в області плеча та нижче від місця уколу. Це нормально, адже спеціальні речовини у складі вакцини навмисно намагаються втримати препарат якнайдовше в одному місці.

У цей час наш організм “знайомиться” з вакциною та виробляє імунну реакцію на чужорідні тіла. Тож біль, почервоніння та інші побічні ефекти — це тренування перед справжнім “боєм” з вірусом.

Якщо ти в майбутньому все ж заразишся Covid-19, то твоя імунна система вже буде готовою захищатись.

Проте якщо в тебе немає побічних ефектів, то це зовсім не означає, що вакцина не спрацювала. Клінічні дослідження показують, що понад половина щеплених не мають жодної реакції на препарат. Але він діє так само ефективно.

Як зменшити біль у руці після вакцинації

Є кілька способів, як усунути біль та дискомфорт в руці після щеплення:

прикрий місце уколу прохолодною вологою чистою серветкою;

розімни руку;

виконай фізичні вправи цією рукою;

не мочи та не нагрівай місце уколу;

носи просторий одяг, щоб місце щеплення не терлось об тканину та не потіло;

не три руку мочалкою та не намилюй місце уколу;

не обробляй руку мазями, кремами, зеленкою чи йодом;

не розчісуй місце ін’єкції.

Якщо біль яскраво виражений, то проконсультуйся з лікарем щодо прийому безрецептурних препаратів, наприклад, ibuprofen (Advil) або acetaminophen (Tylenol).

Коли звертатись до лікаря

У нормі побічні ефекти після вакцинації мають зникнути впродовж тижня. Якщо біль за цей час не проходить чи лише посилюється, то варто звернутись до лікаря.

Загалом серйозні побічні ефекти виникають дуже рідко та піддаються лікуванню. Згідно з науковими дослідженнями, вони несуть набагато меншу загрозу для здоров’я та життя людини, аніж реальне захворювання на Covid-19.

Якщо ти думаєш, що календар вакцинації — це щось з дитинства, то ти помиляєшся. Читай, які щеплення для дорослих необхідно зробити та чому.

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