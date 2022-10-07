Не сподівайся, що хвороба тебе омине! Де вакцинуватись від коронавірусу в Києві

Осіннє міжсезоння — традиційний час для активації вірусів. Утім поруч з ГРЗ знову підіймає голову Covid-19.

Тому саме час пройти щеплення та захистити себе і своє оточення. Для вакцинації потрібно взяти із собою лише паспорт та код платника податків, а для дітей від 12 років — свідоцтво про народження.

Ми зібрали для тебе пункти вакцинації від Covid-19 у Києві, де щеплюють усіх охочих незалежно від місця реєстрації або проживання.

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Пункти вакцинації від Covid-19 у Києві (Pfizer)

Консультативно-діагностичний центр Печерського району м. Київ — вул. Підвисоцького Професора, 4 А (каб. 312) Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Солом’янського району м. Київ — вул. Солом’янська, 17 (каб. 123) Центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Київ — вул. Мечникова, 8 (каб. 8) Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Деснянського району м. Київ — просп. Маяковського, 32 Б (каб. 229) Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району м. Київ — вул. Волоська, 47 (каб. 113) – бустерна вакцинація Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Київ — вул. Тростянецька, 8 Д (каб. 207) Центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Київ — вул. Мазепи Івана, 2 (каб. 24) Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Шевченківського району м. Київ — вул. Хмельницького Богдана, 37 (каб. 222) Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району м. Київ — вул. Саксаганського, 100 (каб. 130) — бустерна вакцинація Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Солом’янського району м. Київ — просп. Лобановського Валерія, 2

Вакцинація проти Covid-19 у Києві (CoronaVac)

Лаян Віннер — вул. Толстого Льва, 3 Б (каб. 1) Консультативно-діагностичний центр Печерського району м. Київ — вул. Підвисоцького Професора, 13 (каб. 7) Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Солом’янського району м. Київ — вул. Солом’янська, 17 (каб. 123) Консультативно-діагностичний центр Святошинського району м. Київ — вул. Симиренка, 10 (каб. 104) Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Київ — вул. Срібнокільська, 14 Б (каб. 105) Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району м. Київ — вул. Саксаганського, 100 (каб. 130) — бустерна вакцинація Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Солом’янського району м. Київ — просп. Лобановського Валерія, 2 Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Шевченківського району м. Київ – вул. Білоруська, 11 Б (каб. 205) Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району м. Київ — вул. Волоська, 47 (каб. 111) Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Солом’янського району м. Київ — вул. Єреванська, 6 (каб. 106)

Пункти вакцинації у ТРЦ Києва

ТРЦ GULLIVER — пл. Спортивна, 1А

ТРЦ Respublika Park — дорога Кільцева, 1

ТРЦ River Mall — Дніпровська набережна, 12

ТРЦ DREAM — просп. Оболонський, 21Б

ТРЦ Універмаг Україна — пл. Перемоги, 3

ТЦ Епіцентр — просп. Григоренка, 40

Знайти більше пунктів вакцинації проти Covid-19 та записатись на щеплення в Києві та інших містах України можна сайті Helsi.

Нагадаємо, раніше МОЗ оновило правила вакцинації дітей бустерною дозою від Covid-19. Читай, чи потрібно робити третє щеплення.

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