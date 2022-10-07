Не сподівайся, що хвороба тебе омине! Де вакцинуватись від коронавірусу в Києві

Осіннє міжсезоння — традиційний час для активації вірусів. Утім поруч з ГРЗ знову підіймає голову Covid-19.
Тому саме час пройти щеплення та захистити себе і своє оточення. Для вакцинації потрібно взяти із собою лише паспорт та код платника податків, а для дітей від 12 років — свідоцтво про народження.
Ми зібрали для тебе пункти вакцинації від Covid-19 у Києві, де щеплюють усіх охочих незалежно від місця реєстрації або проживання.
Знайти більше пунктів вакцинації проти Covid-19 та записатись на щеплення в Києві та інших містах України можна сайті Helsi.
Нагадаємо, раніше МОЗ оновило правила вакцинації дітей бустерною дозою від Covid-19. Читай, чи потрібно робити третє щеплення.
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