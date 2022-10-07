Не надейся, что болезнь тебя обойдет! Где вакцинироваться от коронавируса в Киеве

Осеннее межсезонье — традиционное время для активации вирусов. Впрочем, рядом с ОРЗ снова поднимает голову Covid-19.
Поэтому самое время пройти прививку и защитить себя и свое окружение. Для вакцинации нужно взять с собой только паспорт и код налогоплательщика, а для детей от 12 лет — свидетельство о рождении.
Мы собрали для тебя пункты вакцинации от Covid-19 в Киеве, где прививают всех желающих вне зависимости от места регистрации или проживания.
Найти больше пунктов вакцинации против Covid-19 и записаться на прививку в Киеве и других городах Украины можно на сайте Helsi.
Напомним, ранее Минздрав обновил правила вакцинации детей бустерной дозой от Covid-19. Читай, нужно ли делать третью прививку.
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