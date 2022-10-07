Не надейся, что болезнь тебя обойдет! Где вакцинироваться от коронавируса в Киеве

Осеннее межсезонье — традиционное время для активации вирусов. Впрочем, рядом с ОРЗ снова поднимает голову Covid-19.

Поэтому самое время пройти прививку и защитить себя и свое окружение. Для вакцинации нужно взять с собой только паспорт и код налогоплательщика, а для детей от 12 лет — свидетельство о рождении.

Мы собрали для тебя пункты вакцинации от Covid-19 в Киеве, где прививают всех желающих вне зависимости от места регистрации или проживания.

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Пункты вакцинации от Covid-19 в Киеве (Pfizer)

Консультативно-диагностический центр Печерского района г. Киев — ул. Подвысоцкого Профессора, 4 А (каб. 312) Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Соломенского района г. Киев — ул. Соломенская, 17 (каб. 123) Центр первичной медико-санитарной помощи Печерского района г. Киев — ул. Мечникова, 8 (каб. 8) Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Деснянского района г. Киев — просп. Маяковского, 32 Б (каб. 229) Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Подольского района г. Киев — ул. Волошская, 47 (каб. 113) — бустерная вакцинация Консультативно-диагностический центр детский Дарницкого района г. Киев — ул. Тростянецкая, 8 Д (каб. 207) Центр первичной медико-санитарной помощи Печерского района г. Киев — ул. Мазепы Ивана, 2 (каб. 24) Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района г. Киев — ул. Хмельницкого Богдана, 37 (каб. 222) Консультативно-диагностический центр Шевченковского района г. Киев — ул. Саксаганского, 100 (каб. 130) — бустерная вакцинация Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Соломенского района г. Киев — просп. Лобановского Валерия, 2

Вакцинация от Covid-19 в Киеве (CoronaVac)

Лоян Виннер — ул. Толстого Льва, 3Б (каб. 1) Консультативно-диагностический центр Печерского района г. Киев — ул. Подвысоцкого Профессора, 13 (каб. 7) Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Соломенского района г. Киев — ул. Соломенская, 17 (каб. 123) Консультативно-диагностический центр Святошинского района г. Киев — ул. Симиренко, 10 (каб. 104) Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киев — ул. Срибнокильская, 14 Б (каб. 105) Консультативно-диагностический центр Шевченковского района г. Киев — ул. Саксаганского, 100 (каб. 130) — бустерная вакцинация Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Соломенского района г. Киев — просп. Лобановского Валерия, 2 Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Шевченковского района г. Киев — ул. Белорусская, 11 Б (каб. 205) Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Подольского района г. Киев — ул. Волошская, 47 (каб. 111) Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Соломенского района г. Киев — ул. Ереванская, 6 (каб. 106)

Пункты вакцинации в ТРЦ Киева

ТРЦ GULLIVER — пл. Спортивная, 1А

ТРЦ Respublika Park — дорога Кольцевая, 1

ТРЦ River Mall — Днепровская набережная, 12

ТРЦ DREAM — просп. Оболонский, 21Б

ТРЦ Универмаг Украина — пл. Победы, 3

ТЦ Эпицентр — просп. Григоренко, 40

Найти больше пунктов вакцинации против Covid-19 и записаться на прививку в Киеве и других городах Украины можно на сайте Helsi.

Напомним, ранее Минздрав обновил правила вакцинации детей бустерной дозой от Covid-19. Читай, нужно ли делать третью прививку.

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