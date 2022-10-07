Здоровье и красота

Не надейся, что болезнь тебя обойдет! Где вакцинироваться от коронавируса в Киеве

Елена Яковлева, редактор сайта 07 октября 2022, 21:00
Пункти вакцинації від COVID-19: список закладів
Фото: Pexels

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