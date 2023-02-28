Родительство

Видеофиксация на школьных уроках? Что известно об инициативе: плюсы и минусы

Вероника Кононенко, редактор сайта 28 февраля 2023, 11:00
відеозапис освітнього процесу
Фото: Unsplash

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