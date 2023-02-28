Видеофиксация на школьных уроках? Что известно об инициативе: плюсы и минусы

Качество образования детей очень важно, ведь от этого зависит, какой будет наша страна в будущем. Но от психологического микроклимата — отношения учителей к детям и поведения учеников на уроках — тоже многое зависит.

Чтобы контролировать это и иметь объективную картину произошедшего в случае конфликтных ситуаций, в Верховной Раде рассуждают о целесообразности введения и правового регулирования видеофиксации образовательного процесса.

Там подчеркнули, что видеозапись будет использоваться для того, чтобы фиксировать противоправные действия и при необходимости иметь фактические доказательства в суде, а не для обнародования в соцсетях, медиа и т.д.

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В частности, подобную систему видеофиксации уже опробовали школы Израиля, Великобритании, Норвегии, Китая, США, поэтому в Верховной Раде планируют изучать и исследовать их опыт.

Видеофиксация уроков: преимущества и недостатки

Отмечаем, что инициатива находится на уровне обсуждения. Но одна мысль о видеофиксации уроков в школе вызвала немало противоположных эмоций и мыслей среди родителей.

Взрослые разделились на два лагеря: те, кто поддерживает инициативу, и те, кто считает ее напрасной тратой бюджетных средств и нарушением прав.

Власти тоже видят преимущества и сложности реализации идеи. О реальных потенциальных плюсах и минусах, которые имеет видеофиксация уроков, рассказала народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич.

Преимущества

Противодействие буллингу и мобингу.

Защита от ложных обвинений.

Фиксация и раскрытие краж.

Данные по поводу инцидентов между учениками и педагогами.

Недостатки

Сложные процедуры защиты персональных данных.

Высокая стоимость оборудования и его обслуживания.

Несовершенство законодательства. Необходимо согласие всех присутствующих участников образовательного процесса.

Дискуссия продолжается. Если парламентарии поддержат инициативу, в Раду может быть внесен соответствующий законопроект.

Разницу между учебными методиками в украинских и европейских школах могли заметить дети и их родители, вынужденные начинать жизнь с начала в чужой стране. Об отличиях в системе образования читай в материале.

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