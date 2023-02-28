Відеофіксація на шкільних уроках? Що відомо про ініціативу: плюси та мінуси

Якість освіти дітей надзвичайно важлива, адже від неї залежить, якою буде наша країна в майбутньому. Та від психологічного мікроклімату — ставлення вчителів до дітей і поведінки малечі на уроках — теж багато залежить.
Щоб контролювати це й мати об’єктивну картину того, що сталося у разі конфліктних ситуацій, у Верховній Раді міркують про доцільність запровадження та правового регулювання відеофіксації освітнього процесу.
Там наголосили, що відеозапис використовуватимуть для того, щоб фіксувати протиправні дії й за потреби мати фактичні докази у суді, а не для оприлюднення їх у соцмережах, медіа тощо.
Зокрема, подібну систему відеофіксації вже мали школи Ізраїлю, Великобританії, Норвегії, Китаю, США, тож у Верховній Раді планують вивчати та досліджувати їхній досвід.
Наголошуємо, що це питання перебуває лише на рівні ініціативи та обговорення. Та сама лише думка про відеофіксацію уроків у школі спричинила чимало протилежних емоцій і думок серед батьків.
Дорослі розділилися на два табори: ті, хто підтримує ініціативу, й ті, хто вважає її марною витратою бюджетних коштів і порушенням прав.
Влада теж бачить переваги й складнощі реалізації ідеї. Про реальні потенційні плюси й мінуси, які має відеофіксація уроків, розповіла народна депутатка, перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.
Дискусія поки триває. Якщо парламентарі підтримають ініціативу, у Раду може бути внесений відповідний законопроект.
Різницю між навчальними методиками в українських та європейських школах могли помітити діти та їхні батьки, які змушені були починати життя з початку в чужій країні. Про відмінності в системі освіти читай у матеріалі.
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