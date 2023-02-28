Відеофіксація на шкільних уроках? Що відомо про ініціативу: плюси та мінуси

Якість освіти дітей надзвичайно важлива, адже від неї залежить, якою буде наша країна в майбутньому. Та від психологічного мікроклімату — ставлення вчителів до дітей і поведінки малечі на уроках — теж багато залежить.

Щоб контролювати це й мати об’єктивну картину того, що сталося у разі конфліктних ситуацій, у Верховній Раді міркують про доцільність запровадження та правового регулювання відеофіксації освітнього процесу.

Там наголосили, що відеозапис використовуватимуть для того, щоб фіксувати протиправні дії й за потреби мати фактичні докази у суді, а не для оприлюднення їх у соцмережах, медіа тощо.

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Зокрема, подібну систему відеофіксації вже мали школи Ізраїлю, Великобританії, Норвегії, Китаю, США, тож у Верховній Раді планують вивчати та досліджувати їхній досвід.

Відеофіксація уроків: переваги й недоліки

Наголошуємо, що це питання перебуває лише на рівні ініціативи та обговорення. Та сама лише думка про відеофіксацію уроків у школі спричинила чимало протилежних емоцій і думок серед батьків.

Дорослі розділилися на два табори: ті, хто підтримує ініціативу, й ті, хто вважає її марною витратою бюджетних коштів і порушенням прав.

Влада теж бачить переваги й складнощі реалізації ідеї. Про реальні потенційні плюси й мінуси, які має відеофіксація уроків, розповіла народна депутатка, перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.

Переваги

Протидія булінгу та мобінгу.

Захист від неправдивих звинувачень.

Фіксація та розкриття крадіжок.

Дані щодо інцидентів між учнями та педагогами.

Недоліки

Складні процедури захисту персональних даних.

Висока вартість обладнання та його обслуговування.

Недосконалості законодавства. Необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу.

Дискусія поки триває. Якщо парламентарі підтримають ініціативу, у Раду може бути внесений відповідний законопроект.

Різницю між навчальними методиками в українських та європейських школах могли помітити діти та їхні батьки, які змушені були починати життя з початку в чужій країні. Про відмінності в системі освіти читай у матеріалі.

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