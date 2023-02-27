Страна перекладывает ответственность с себя на родителей — учитель о преподавании истории в украинских школах

В этом году в Украине уже во второй раз будет проведен Национальный мультипредметный тест вместо привычного Внешнего независимого оценивания.

Впрочем, он пройдет в несколько ином формате, чем в прошлом году. Также поменялся и перечень обязательных предметов. Историю Украины оттуда исключили.

Издание #Буквы пообщалось с преподавателем истории Игорем Кошилем о том, зачем вообще преподавать историю в школе, целесообразно ли было ее исключать из списка обязательных предметов, какие есть недостатки в украинской программе и почему профессия учителя больше не ценится.

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Зачем преподавать историю в школе

По мнению Игоря, основная цель преподавания истории — научить детей видеть причинно-следственную связь в событиях, а не заставить запомнить какие-то даты или фигуры, не связанные между собой.

Ведь так ученики не понимают, что и зачем они делают, а главное, как это им пригодится в жизни.

Главная моя задача как учителя — объяснить детям, что история отвечает на два базовых вопроса: “Кто я?” и “Как я до этого дошел?”

Любое событие, происходящее в мире, в Украине, влияет персонально на учеников. И чтобы понимать, как решить проблему, они должны контактировать с историей, — объясняет историк.

Конечная цель этого предмета — формирование национального сознания и образа гражданина своей страны. Это мировоззренческая составляющая истории.

Но есть и практичная. История — наука, где есть очень много информации. И эти огромные объемы информации нужно уметь обрабатывать, анализировать и извлечь из этого уроки.

На мой взгляд, главная задача учителя такая же, как и у врача — не навредить. Не отбить интерес.

Когда приходят и говорят: “Игорь, давай посмотрим на Вторую мировую”, а ты говоришь: “Нет, у нас другой период”, то ты стопоришь заинтересованность ребенка, — говорит учитель.

Поэтому педагогам важно давать простор для креатива, а не заставлять их четко следовать программе.

Насколько эффективна современная школьная программа по истории

Одной из проблем школьной программы является то, что некоторые проблемные моменты в истории или “контроверсионные фигуры” либо вообще упускаются, либо подаются упрощенно и однобоко. Программа не позволяет учителю подробнее углубиться в те или иные аспекты.

Но детям нужно давать не готовый продукт, а умение анализировать, самим отвечать на вопросы и делать свой выбор. То есть, не нужно вести школьников за ручку. Их нужно только направить.

Они должны сами прийти к мысли, почему правильно ходить на выборы. Почему их родители не ходят, а они должны пойти. Они должны сделать свой выбор.

Как они сделают свой выбор — это должно быть их сознательное решение, — отмечает Игорь.

Кроме того, часто учителям просто не хватает времени полностью раскрыть тему. Ведь, например, в пятом классе на урок истории отводится всего один час в неделю.

Программа, предложенная Министерством образования, — это база, на которую мы опираемся, но есть и другие варианты, когда мы выбираем учебники и дополнительные источники.

Ты можешь сам себе выбрать учебник, по которому будешь вести предмет, и сейчас нет догмы, как раньше, — комментирует преподаватель.

Еще одним негативным явлением является исключение истории из списка обязательных предметов. Но если посмотреть на многие другие страны, то тест на гражданство состоит именно из проверки знания языка и истории. Ведь это и есть ключевые признаки гражданина.

Страна перекладывает ответственность по формированию сознательного гражданина Украины с себя на родителей, травмированных отсутствием национального сознания в течение 30 лет.

У тех, кто родился в начале 1990-х, уже есть свои дети, и я учу их детей. Где им взять национальное сознание? Они находились в контексте постсоветского периода, Януковича, министра образования Табачника, — отмечает Игорь.

Украине нельзя проигрывать России на образовательном фронте, потому что оккупанты, когда приходят на нашу землю, прежде всего изымают в учебных заведениях книги по украинскому языку, литературе и истории.

Запятнанность профессии учителя

Многие считают, что якобы со знаниями истории можно работать только учителем. Но историки могут быть и политиками, и пиарщиками, и политтехнологами, и аналитиками.

Примеров использования истории можно привести множество, ведь это базовая дисциплина. Однако если человек действительно имеет талант к преподаванию, то почему бы не быть учителем?

Если у тебя есть талант учителя, к тебе приходят дети и они благодарны за полученные знания, то это та же отдача, что и количество проданных квартир для риелтора. Почему риелтор — это престижно, а учитель — нет? — спрашивает Игорь.

На это преимущественно влияет два фактора:

Низкий уровень зарплат учителей — если ученик может зарабатывать втрое больше на Инстаграмме, чем учитель, будет ли к нему уважение? Способ преподавания некоторых педагогов, которые просто приходят, монотонно проводят лекцию и уходят. Но чтобы быть преподавателем, мало просто владеть предметом. Нужно еще найти подход к каждому ученику и уметь заинтересовать ребенка этой дисциплиной.

Поэтому страна должна заботиться о своих ценных образовательных и научных кадрах, а сами преподаватели должны работать по зову души, а не просто идти туда, куда возьмут на работу.

Отголоски этой страшной войны в Украине мы будем видеть еще долгие годы после победы. Однако важно беречь в душе память, за какие европейские ценности мы боремся. Читай об этом подробнее.

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Главное фото: #Буквы, Unsplash