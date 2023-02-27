Интервью

Страна перекладывает ответственность с себя на родителей — учитель о преподавании истории в украинских школах

Елена Яковлева, редактор сайта 27 февраля 2023, 15:00
Інтерв'ю з викладачем історії Ігорем Кошілем

Больше новостей
Мрія
Как можно себе представить небо без Мрии? Год назад российские войска уничтожили Ан-225 — как выглядит самолет сейчас
Як почистити срібло
Думаешь, твои украшения больше не красивые? Расскажем, как почистить серебро в домашних условиях
дозволені продукти під час посту
И питательно, и вкусно! Что можно есть в Великий пост 2023
грип
Чеснок с луком не спасут. Все о гриппе — симптомы, осложнения, вакцинация
Смотреть больше

Материалы по теме

Остановить Голиафа
Остановить Голиафа: документальный фильм о войне и провале российского блицкрига
Ватутин
Прощаемся с оковами прошлого: в Киеве снесли памятник Ватутину
За які європейські цінності ми воюємо
Шесть основных европейских ценностей, за которые мы платим кровью. Почему наша борьба — это шаг вперед?
бій під Крутами
Пример национального идеализма молодежи: что известно о бое под Крутами, можно ли его считать трагическим и как почтить память

Видео
0:14:05
Мрія

Как можно себе представить небо без Мрии? Год назад российские войска уничтожили Ан-225 — как выглядит самолет сейчас
0:03:21
Карта бойових дій в Україні 27.02.2023 онлайн
Смогли отбить более 80 атак: карта боевых действий в Украине 27 февраля в режиме онлайн
0:02:39
Порятунок хлопця
Трехсантиметровый обломок у сердца подростка, но львовские врачи совершили чудо! Впечатляющая история
0:03:52
Освіта
Школа мечты! В Ужгороде действует бесплатное пространство для обучения школьников
0:03:04
Військові з Запорізького напрямку про бої та плани після перемоги
Прогнать врага, искоренить предателей, а потом — в Крым на рыбалку! История военных из Запорожского направления
0:01:02
контрнаступ
Клин клином выбивает: когда ожидать контрнаступление ВСУ и новой бавовны в РФ
0:04:00
Як переселенка з Бахмута допомагає військовим у Дніпрі
Покинула Бахмут, но не любимое дело — как переселенка стала конструктором военной амуниции
0:06:03
Маріуполь
Взрывы в Мариуполе – привет от ВСУ? Андрющенко о ситуации в городе и запуганной девушке на “бале Сатаны”
0:03:11
Як Білі Янголи евакуюють людей у Красногорівці на Донеччині
Они спасли бабушку, которая не ела две недели! Как работают белые ангелы в Донецкой области
0:03:04
Аеромедична евакуація
Спасение людей в небе: украинские медики овладевают аэромедицинской помощью
Больше видео
Людмила Кравчук
Читать дальше
Я была как в аду, но перевернула эту страницу: история пограничницы, которая выжила в боях за Мариуполь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь