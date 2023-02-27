Страна перекладывает ответственность с себя на родителей — учитель о преподавании истории в украинских школах

В этом году в Украине уже во второй раз будет проведен Национальный мультипредметный тест вместо привычного Внешнего независимого оценивания.
Впрочем, он пройдет в несколько ином формате, чем в прошлом году. Также поменялся и перечень обязательных предметов. Историю Украины оттуда исключили.
Издание #Буквы пообщалось с преподавателем истории Игорем Кошилем о том, зачем вообще преподавать историю в школе, целесообразно ли было ее исключать из списка обязательных предметов, какие есть недостатки в украинской программе и почему профессия учителя больше не ценится.
По мнению Игоря, основная цель преподавания истории — научить детей видеть причинно-следственную связь в событиях, а не заставить запомнить какие-то даты или фигуры, не связанные между собой.
Ведь так ученики не понимают, что и зачем они делают, а главное, как это им пригодится в жизни.
Главная моя задача как учителя — объяснить детям, что история отвечает на два базовых вопроса: “Кто я?” и “Как я до этого дошел?”
Главная моя задача как учителя — объяснить детям, что история отвечает на два базовых вопроса: “Кто я?” и “Как я до этого дошел?”
Любое событие, происходящее в мире, в Украине, влияет персонально на учеников. И чтобы понимать, как решить проблему, они должны контактировать с историей, — объясняет историк.
Конечная цель этого предмета — формирование национального сознания и образа гражданина своей страны. Это мировоззренческая составляющая истории.
Но есть и практичная. История — наука, где есть очень много информации. И эти огромные объемы информации нужно уметь обрабатывать, анализировать и извлечь из этого уроки.
На мой взгляд, главная задача учителя такая же, как и у врача — не навредить. Не отбить интерес.
На мой взгляд, главная задача учителя такая же, как и у врача — не навредить. Не отбить интерес.
Когда приходят и говорят: “Игорь, давай посмотрим на Вторую мировую”, а ты говоришь: “Нет, у нас другой период”, то ты стопоришь заинтересованность ребенка, — говорит учитель.
Поэтому педагогам важно давать простор для креатива, а не заставлять их четко следовать программе.
Фото: Unsplash
Одной из проблем школьной программы является то, что некоторые проблемные моменты в истории или “контроверсионные фигуры” либо вообще упускаются, либо подаются упрощенно и однобоко. Программа не позволяет учителю подробнее углубиться в те или иные аспекты.
Но детям нужно давать не готовый продукт, а умение анализировать, самим отвечать на вопросы и делать свой выбор. То есть, не нужно вести школьников за ручку. Их нужно только направить.
Они должны сами прийти к мысли, почему правильно ходить на выборы. Почему их родители не ходят, а они должны пойти. Они должны сделать свой выбор.
Они должны сами прийти к мысли, почему правильно ходить на выборы. Почему их родители не ходят, а они должны пойти. Они должны сделать свой выбор.
Как они сделают свой выбор — это должно быть их сознательное решение, — отмечает Игорь.
Кроме того, часто учителям просто не хватает времени полностью раскрыть тему. Ведь, например, в пятом классе на урок истории отводится всего один час в неделю.
Программа, предложенная Министерством образования, — это база, на которую мы опираемся, но есть и другие варианты, когда мы выбираем учебники и дополнительные источники.
Программа, предложенная Министерством образования, — это база, на которую мы опираемся, но есть и другие варианты, когда мы выбираем учебники и дополнительные источники.
Ты можешь сам себе выбрать учебник, по которому будешь вести предмет, и сейчас нет догмы, как раньше, — комментирует преподаватель.
Еще одним негативным явлением является исключение истории из списка обязательных предметов. Но если посмотреть на многие другие страны, то тест на гражданство состоит именно из проверки знания языка и истории. Ведь это и есть ключевые признаки гражданина.
Страна перекладывает ответственность по формированию сознательного гражданина Украины с себя на родителей, травмированных отсутствием национального сознания в течение 30 лет.
Страна перекладывает ответственность по формированию сознательного гражданина Украины с себя на родителей, травмированных отсутствием национального сознания в течение 30 лет.
У тех, кто родился в начале 1990-х, уже есть свои дети, и я учу их детей. Где им взять национальное сознание? Они находились в контексте постсоветского периода, Януковича, министра образования Табачника, — отмечает Игорь.
Украине нельзя проигрывать России на образовательном фронте, потому что оккупанты, когда приходят на нашу землю, прежде всего изымают в учебных заведениях книги по украинскому языку, литературе и истории.
Многие считают, что якобы со знаниями истории можно работать только учителем. Но историки могут быть и политиками, и пиарщиками, и политтехнологами, и аналитиками.
Примеров использования истории можно привести множество, ведь это базовая дисциплина. Однако если человек действительно имеет талант к преподаванию, то почему бы не быть учителем?
Если у тебя есть талант учителя, к тебе приходят дети и они благодарны за полученные знания, то это та же отдача, что и количество проданных квартир для риелтора. Почему риелтор — это престижно, а учитель — нет? — спрашивает Игорь.
Если у тебя есть талант учителя, к тебе приходят дети и они благодарны за полученные знания, то это та же отдача, что и количество проданных квартир для риелтора. Почему риелтор — это престижно, а учитель — нет? — спрашивает Игорь.
На это преимущественно влияет два фактора:
Поэтому страна должна заботиться о своих ценных образовательных и научных кадрах, а сами преподаватели должны работать по зову души, а не просто идти туда, куда возьмут на работу.
Отголоски этой страшной войны в Украине мы будем видеть еще долгие годы после победы. Однако важно беречь в душе память, за какие европейские ценности мы боремся. Читай об этом подробнее.
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Главное фото: #Буквы, Unsplash