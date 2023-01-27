Осознанная позиция — знать историю своей страны: Шкарлет о перечне обязательных предметов и условиях вступления в 2023 году

Уже большая часть самой суровой зимы в украинской истории прошла, но после нее каждого из нас ждет еще немало новых испытаний. В частности, выпускникам скоро придется столкнуться лицом к лицу со вступительными экзаменами и сделать важные шаги на пути построения собственной судьбы.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал в интервью Яне Брензей об условиях вступления 2023 года, объяснил, почему история Украины не является обязательным предметом, а также поделился подробностями о проведении НМТ.

Единственным основным инструментом для поступления является ВНО согласно действующему законодательству. В сентябре 2022 года министерство сформировало соответствующие приказы, определило процедуру для проведения вступительной кампании в 2023 году.

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Но мы четко понимаем, что война может затянуться. Поэтому должны дать альтернативу — НМТ. Он похож на прошлогодний, но имеет некоторые особенности. К примеру, абитуриенты смогут выбрать, кроме обязательных украинского языка и математики, еще один предмет.

Министерство в ноябре предлагало три обязательных предмета. Однако у нас был диалог с общественными экспертами, особенно с родителями, и поняли, что детям нужно дать право выбора.

Какой бы набор не выбрал каждый абитуриент, каждый будет иметь право поступать на любую специальность любого учреждения высшего образования. Единственное — будут установлены весовые коэффициенты.

Об исключении истории Украины из списка обязательных предметов

Я разделяю то мнение, что ты должен знать свою историю, особенно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Историю своего государства, переживающего агрессию своего соседа.

Этот предмет не может быть со звездочкой. Это осознанность родителей, осознанность меня как гражданина. Здесь не может быть принуждения.

Это моя осознаная позиция как гражданина — знать историю своего государства.

Война еще больше подталкивает к знанию своей истории, патриотизма и преданности своему государству. Поэтому независимо от того, является ли она обязательным предметом, ее нужно изучать.

О проведении тестов в условиях отключения света

Мы системно готовились с главами военных администраций, учебными заведениями. Центры тестирования, где будут проводить НМТ или ВНО, оборудованы генераторами.

Если произойдет такая ситуация, что долго не будет света, то у детей будет возможность сдавать тест в дополнительную сессию.

Я абсолютно уверен, что мы сможем обеспечить нашим детям достойные условия поступления так же, как мы это сделали в прошлом году. И не только в Украине, но и за пределами нашего государства.

32 страны, 56 городов, в которых проводились НМТ в прошлом году, подтвердили свое участие. Мы надеемся на расширение географии для обеспечения права обучения именно в Украине.

Вопрос в том, чтобы дети выбирали именно украинские учебные заведения. Ведь дети — это источник, те патриоты, которые будут восстанавливать наше государство после победы.

Также ранее генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров объяснил, можно ли воспользоваться прошлогодними сертификатами ВНО для участия во вступительной кампании 2023 года.

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