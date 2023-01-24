Советы

“Можно ли использовать прошлогодние сертификаты ВНО для поступления в 2023 году?”

Отвечает
Олег Шаров
Олег Шаров

генеральный директор директората предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 января 2023, 07:00
Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО у 2023 році
Фото: Pexels

Советы

“Можно ли использовать прошлогодние сертификаты ВНО для поступления в 2023 году?”
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Олег Шаров
Олег Шаров
генеральный директор директората предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки

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