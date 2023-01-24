“Можно ли использовать прошлогодние сертификаты ВНО для поступления в 2023 году?”

Любые изменения — это всегда стресс. Особенно в то время когда ты выбираешь себе дело на всю жизнь. Поэтому каждый пустяк имеет значение.

В этом году абитуриентов особенно интересует, можно ли воспользоваться прошлогодними сертификатами ВНО для участия во вступительной кампании 2023 года.

Генеральный директор директората предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров во время брифинга объяснил, какими будут особенности вступления в 2023 году.

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Можно ли использовать прошлогодние сертификаты для вступления в 2023 году

Вместо результатов НМТ 2023 можно будет воспользоваться прошлогодними сертификатами. В частности, речь идет о сертификатах:

НМТ 2022 года

ВНО 2021 года

ВНО 2020 года

О каких особенностях вступительной кампании 2023 года следует помнить

В этом году средний балл ранее полученных документов об образовании и сельский коэффициент не будут учитываться.

Однако будет учитываться региональный коэффициент. Его будут определять весной 2023 года, учитывая развитие военно-политической ситуации в Украине.

Отраслевой коэффициент будут использовать по приоритетному выбору одной из специальностей, которым предоставляется особая поддержка.

В 2023 году абитуриенты смогут подать до 20 заявлений. Из них не более пяти заявлений могут претендовать на места государственного и/или регионального заказа.

Что важно знать поступающим на магистратуру абитуриентам

Всем абитуриентам, стремящимся в этом году поступать в магистратуру, необходимо сдать единый вступительный экзамен, то есть тест общей учебной компетенции.

Также понадобятся результаты теста по иностранному языку. Это может быть английский, немецкий, испанский или французский.

Однако абитуриентам, стремящимся поступать по специальностям, которым предоставляется особая поддержка, можно будет подавать документы без внешних экзаменов. Потребуются только результаты испытаний в высших учебных заведениях.

На какие специальности необходимо будет сдать единое профессиональное вступительное испытание:

Социальные и поведенческие науки Журналистика Управление и администрирование Право Публичное управление и администрирование Международные отношения

Сразу после новогодних праздников всегда появляются вопросы вступительных экзаменов и формата их проведения. Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал, какие экзамены станут обязательными в 2023 году.

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