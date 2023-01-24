Поради

“Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу у 2023 році?”

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Олег Шаров
Олег Шаров

генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Січня 2023, 07:00
Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО у 2023 році
Фото: Pexels

Поради

“Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу у 2023 році?”
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Олег Шаров
Олег Шаров
генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки

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