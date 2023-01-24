“Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу у 2023 році?”

Будь-які зміни — це завжди стрес. Особливо у той час, коли ти вибираєш собі справу на все життя. Тому кожна дрібниця має значення.

Цього року абітурієнтів особливо цікавить, чи можна скористатись минулорічними сертифікатами ЗНО для участі у вступній кампанії 2023.

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров під час брифінгу пояснив, якими будуть особливості вступу у 2023 році.

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Чи можна використати минулорічні сертифікати для вступу у 2023 році

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися минулорічними сертифікатами. Зокрема, йдеться про сертифікати:

НМТ 2022 року

ЗНО 2021 року

ЗНО 2020 року

Про які особливості вступної кампанії 2023 року потрібно пам’ятати

Цього року середній бал раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт не будуть враховуватись.

Однак буде враховуватись регіональний коефіцієнт. Його будуть визначати навесні 2023 року з огляду на розвиток воєнно-політичної ситуації в Україні.

Галузевий коефіцієнт будуть використовувати за пріоритетним вибором однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Загалом у 2023 році абітурієнти зможуть подати до 20 заяв. З них не більше п’яти заяв можуть претендувати на місця державного та/або регіонального замовлення.

Що важливо знати абітурієнтам, які вступають на магістратуру

Усім абітурієнтам, які прагнуть цього року вступати до магістратури, необхідно буде скласти єдиний вступний іспит, тобто тест загальної навчальної компетенції.

Також знадобляться результати тесту з іноземної мови. Це може бути англійська, німецька, іспанська або французька.

Проте абітурієнтам, які прагнуть вступати за спеціальностями, яким надається особлива підтримка, можна буде подавати документи без зовнішніх іспитів. Потрібні будуть лише результати випробувань у закладах вищої освіти.

На які спеціальності необхідно буде скласти єдине фахове вступне випробування:

Соціальні та поведінкові науки Журналістика Управління та адміністрування Право Публічне управління та адміністрування Міжнародні відносини

Одразу після новорічних свят завжди з’являються питання щодо вступних екзаменів та формату їх проведення. Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповів, які іспити стануть обов’язковими у 2023 році.

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