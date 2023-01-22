Без історії України? Які іспити стануть обов’язковими у 2023 році — відповіли в Міносвіти

Бажаємо ми того чи ні, але зміни приходять у життя кожного. Особливо чимало трансформацій у буденному плині речей чекає кожного року на абітурієнтів.

Тому й не дивно, що одразу після новорічних свят з’являються питання щодо вступних екзаменів та формату їх проведення.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в марафоні Єдині новини розповів, що випускники цього року знову писатимуть НМТ, але за новим форматом, а також поділився, які іспити стануть обов’язковими.

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Насамперед важливо зазначити, що рішення знову проводити НМТ було ухвалене, враховуючи побажання батьків, безпекову ситуацію, опитування від Міносвіти та представників комітету Верховної Ради.

Однак з’явились певні зміни, і стосуються вони саме предметів, які будуть обов’язковими.

Обов’язкові предмети на НМТ

Узгоджене рішення щодо двох обов’язкових предметів — Українська мова та Математика. А також один предмет на вибір, який буде корелюватися з тими спеціальностями, на який хоче вступати той чи інший абітурієнт.

Тобто абітурієнтам 2023 року потрібно готуватись до екзаменів з української мови та математики. І якщо дитина вже встигла визначитись з бажаною спеціальністю, то може вибрати третій предмет.

Наприклад, якщо вступник прагне подавати документи на філологічний факультет, то має скласти екзамен з іноземної мови.

Чому предмет Історія України більше не обов’язковий іспит

Андрій Вітренко зазначає, що було проведено чимало дискусій, щоб визначити, які саме іспити будуть обов’язковими цього року.

Минулого року було дуже мало часу для зваженого рішення. У нас було два місяці, щоб затвердити усі процедури та розробити нові тести. Зараз у нас є час, щоб підготуватися.

Посадовець впевнений, що таке рішення не є ризикованим, оскільки Міністерство освіти враховувало першочергово думку абітурієнтів та їхніх батьків.

Тому це рішення не було суперечливим.

За словами Андрія Вітренка, наразі визначений формат проведення НМТ задовольнив всіх: Міносвіти, депутатів, а найголовніше — абітурієнтів.

Також багатьом вступникам доводиться вирішувати не лише, яким вони бачать своє майбутнє, але й думати про те, яка професія принесе максимальну користь рідній країні. Читай, як війна вплинула на вибір професії українських абітурієнтів.

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