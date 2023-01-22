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Без історії України? Які іспити стануть обов’язковими у 2023 році — відповіли в Міносвіти

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Січня 2023, 19:30
вступні іспити у 2023 році
Фото: Unsplash

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