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Без истории Украины? Какие экзамены станут обязательными в 2023 году — ответили в Минобразования

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 января 2023, 19:30
вступні іспити у 2023 році
Фото: Unsplash

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