Без истории Украины? Какие экзамены станут обязательными в 2023 году — ответили в Минобразования

Желаем мы этого или нет, но перемены приходят в жизнь каждого. Особенно много трансформаций в обыденном течении вещей ждет каждый год абитуриентов.

Поэтому неудивительно, что сразу после новогодних праздников появляются вопросы о вступительных экзаменах и формате их проведения.

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в марафоне Єдині новини рассказал, что выпускники в этом году снова будут писать НМТ, но по новому формату, а также поделился, какие экзамены станут обязательными.

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В первую очередь важно отметить, что решение вновь проводить НМТ было принято, учитывая пожелания родителей, ситуацию с безопасностью, опрос от Минобразования и представителей комитета Верховной Рады.

Однако появились определенные изменения и касаются они именно предметов, которые будут обязательными.

Обязательные предметы на НМТ 2023

Согласовано решение по двум обязательным предметам — Украинский язык и Математика. А также один предмет на выбор, который будет коррелироваться с теми специальностями, на которые хочет поступать тот или иной абитуриент.

То есть абитуриентам 2023 нужно готовиться к экзаменам по украинскому языку и математике. И если ребенок уже успел определиться с желаемой специальностью, может выбрать третий предмет.

Например, если поступающий стремится подавать документы на филологический факультет, то должен сдать экзамен по иностранному языку.

Почему предмет История Украины больше не обязательный экзамен

Андрей Витренко отмечает, что было проведено немало дискуссий, чтобы определить, какие именно экзамены будут обязательны в этом году.

В прошлом году было очень мало времени для взвешенного решения. У нас было два месяца, чтобы утвердить все процедуры и разработать новые тесты. Сейчас у нас есть время подготовиться.

Чиновник уверен, что такое решение не является рискованным, поскольку Министерство образования учитывало в первую очередь мнение абитуриентов и их родителей.

Поэтому это решение не было противоречивым.

По словам Андрея Витренко, определенный формат проведения НМТ удовлетворил всех: Минобразования, депутатов, а самое главное — абитуриентов.

Также многим поступающим приходится решать не только, каким они видят свое будущее, но и думать о том, какая профессия принесет максимальную пользу родной стране. Читай, как война отразилась на выборе профессии украинских абитуриентов.

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