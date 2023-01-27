Свідома позиція — знати історію своєї держави: Шкарлет про перелік обов’язкових предметів та умови вступу у 2023 році

Уже більша частина найлютішої зими в українській історії минула, але після неї на кожного з нас чекає ще чимало нових випробувань. Зокрема, випускникам досить скоро доведеться зіткнутись віч-на-віч зі вступними іспитами та зробити важливі кроки на шляху побудови власної долі.

Міністр освіти й науки Сергій Шкарлет розповів в інтерв’ю Яні Брензей про умови вступу 2023 року, пояснив, чому історія України не є обов’язковим предметом, а також поділився подробицями щодо проведення НМТ.

Єдиним основним інструментом для вступу є ЗНО згідно з чинним законодавством. У вересні 2022 року міністерство сформувало відповідні накази, визначило процедуру для проведення вступної кампанії у 2023 році.

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Але ми чітко розуміємо, що війна може затягнутися. Тому ми маємо дати альтернативу — НМТ. Він схожий на минулорічний, але має певні особливості. Наприклад, абітурієнти зможуть вибрати, окрім обов’язкових української мови та математики, ще один предмет.

Міністерство у листопаді пропонувало три обов’язкові предмети. Проте ми мали діалог з громадськими експертами, особливо з батьками, та зрозуміли, що дітям потрібно дати право вибору.

Який би набір не обрав кожен з абітурієнтів, кожен матиме право вступати на будь-яку спеціальність будь-якого закладу вищої освіти. Єдине — будуть встановлені вагові коефіцієнти.

Про виключення історії України зі списку обов’язкових предметів

Я поділяю ту думку, що ти маєш знати свою історію, особливо в тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо. Історію своєї держави, яка переживає агресію свого сусіда.

Цей предмет не може бути із зірочкою. Це свідомість батьків, свідомість мене як громадянина. Тут не може бути примусу.

Це моя свідома позиція як громадянина — знати історію своєї держави.

Війна має ще більше підштовхувати до знання своєї історії, патріотизму та відданості своїй державі. Тому незалежно від того, чи є вона обов’язковим предметом, її потрібно вивчати.

Про проведення тестів в умовах вимкнення світла

Ми системно готувалися з головами військових адміністрацій, навчальними закладами. Центри тестування, де будуть проводити НМТ чи ЗНО, обладнані генераторами.

Якщо станеться така ситуація, що довго не буде світла, у дітей буде можливість перескладати тест у додаткову сесію.

Я абсолютно впевнений, що ми зможемо забезпечити нашим дітям гідні умови вступу так само, як ми це зробили минулого року. І не тільки в Україні, але й за межами нашої держави.

32 країни, 56 міст, у яких проводились НМТ минулого року, підтвердили свою участь. Ми сподіваємось на розширення географії задля забезпечення права на навчання саме в Україні.

Питання у тому, щоб діти вибирали саме українські заклади освіти. Адже діти — це те джерело, ті патріоти, які будуть відновлювати нашу державу після перемоги.

Також раніше генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров пояснив, чи можна скористатись минулорічними сертифікатами ЗНО для участі у вступній кампанії 2023.

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