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Свідома позиція — знати історію своєї держави: Шкарлет про перелік обов’язкових предметів та умови вступу у 2023 році

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Січня 2023, 17:00

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