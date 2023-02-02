Шесть основных европейских ценностей, за которые мы платим кровью. Почему наша борьба — это шаг вперед?

Экономическая рецессия, инфраструктурное отчаяние и демографические ямы — война любит ходить под руку с этими явлениями. Украинское сопротивление 21 века также проходит через колоссальные потери. Особенно остро государство и общество реагируют на человеческие смерти — на фронте и в тылу.

Последствия войны мы наблюдаем уже сейчас, хотя и не полностью: образование третий год замкнуто в онлайн-формате, женщины и дети эмигрируют в страны Европы и США, мужчины гибнут на фронте, бизнес вынужден релоцироваться.

Но отголоски этой страшной войны в Украине мы будем наблюдать еще долгие годы после победы. О последствиях войны для демографии, инфраструктуры, экономики Украины и возможно ли, что война станет движущей силой к лучшему, может ли война иметь и положительные последствия — рассуждаем дальше с экспертами.

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Прогноз социологов: где мы будем через несколько лет?

Нередко каждый из нас ловит себя на мысли: “А что будет потом?” Действительно, немало проблем ждет украинцев после окончания войны, а одной из самых существенных является возможный демографический кризис. Кандидат социологических наук Людмила Юзва говорит: размышлять предметно о том, есть ли демографический кризис и насколько он катастрофичен, пока не может фактически никто.

— Многолетнее отсутствие переписи и точных статистических данных по миграции, особенно после 24 февраля 2022 года, не позволяет предоставлять правдивые данные.

Что такое демографический кризис и грозит ли он Украине?

Демографический кризис в Украине продолжается с тех пор, когда показатель рождаемости стал ниже показателя смертности. Так что процессы миграции и смертность, связанные с войной, бесспорно, делают разрыв между этими показателями еще больше.

— Сейчас часто под демографическим кризисом подразумевают выезд из страны специалистов, людей с образованием, детей и риски массового выезда мужчин, когда будет снят запрет на выезд для них. Это действительно значительная социально-экономическая проблема для Украины как государства и украинского общества в частности, — подчеркивает Людмила Юзва.

Ранее в рамках миграции изучался “стандартный” набор миграционных потоков:

беженцы;

искатели убежища;

мигранты.

Они исследовались на протяжении многих десятилетий, но сегодня появляются новые категории.

Например, беженцы от войны — как по психологическим причинам, так и из-за потери имущества — и социальные туристы: люди, уехавшие ради получения социальной помощи; решившие переждать период за пределами воюющей страны и, в частности, использовать это время для путешествий.

Четкого понимания, какими будут модели поведения этих людей, нет. Немаловажно также то, что уехало много матерей с детьми, которые попали в другие образовательные системы.

В постпандемическом мире, где возросла ценность офлайн-образования, вероятно, они будут максимально долго оставаться вне Украины, где реализуется в основном дистанционный формат обучения не только из-за соображений безопасности, но и по причине выбора формата и наполнения образовательных практик детей, — заключает эксперт.

Невозвращение детей и молодежи более критично, чем выезд мужчин. Ведь они те, кто в будущем будут создавать семьи и рожать детей.

Какой будет Украина сразу после окончания войны и через пять лет после этого?

Очень многое зависит от того, как именно Украина пройдет период полномасштабной войны. В контексте продолжения усиления гражданского общества и поддержания демократических ценностей.

Вектор на весомость исключительно победы достаточно шаткий и не способствует формированию здорового климата в социуме.

То есть кроме значительных усилий, направленных на военную борьбу, обязательно должна продолжаться борьба против коррупции, за реформы, за образовательную среду.

— Хватит ли сил у украинского народа — это большой вопрос на фоне травмирования войной. Но однозначно через пять лет Украина будет другой и, очевидно, социально более крепкой, — уверена Людмила Юзва. — Украинцы сейчас получают уникальные опыты и вовлечены в абсолютно нетривиальные практики — проживания войны 21 века.

Поэтому набор наших социальных навыков, усиление остроты восприятия социальной несправедливости должны двигать страну к цивилизационному развитию.

Какие последствия для демографии война принесет в будущем?

Важно понимать, что со страниц медиа исчезли фотографии с переполненными вокзалами, автобусами с мигрантами или очередями на границах. Но миграция из страны продолжается. Она сейчас не носит характера цунами, как это было в первый месяц после 24 февраля 2022 года, теперь она тихая и незаметная, но ежедневная.

Мы все живем в информационном обществе, и медийные всплески в виде нарративных волн “вероятное нападение со стороны Беларуси”, “тотальный блекаут”, “вероятное наступление 23–24 февраля 2023 года”, “ядерная угроза” каждый раз вызывают очередные волны выезда граждан.

По мнению Людмилы Юзвы, продолжительность войны также является предпосылкой выезда. Люди устают, отчаиваются, их ментальные и финансовые ресурсы истощаются. Они слышат истории успеха тех, кто выехал, и принимают решение выбрать жизнь вне страны, какими бы до этого не были их причины остаться.

Поэтому, прежде всего, нужно принять факт, что после войны смертность и миграция приведут к существенному сокращению численности украинского народа.

Первоочередной задачей будет изучить состав и структуру этого народа через перепись. Иначе непонимание социальной структуры населения “нового” послевоенного государства погрузит нас в период очередной турбулентности.

Украинцы на пути в ЕС

Украинцы все свое существование стремились к европейским ценностям. Доказательством этому являются данные о рыночных сношениях между Киевской Русью-Украиной и Византией, а впоследствии уже со странами Западной и Центральной Европы.

Так было и тогда, когда зародилась-завелась между болотами и лесами Российская империя. Кочевые народы империи тянулись к Киевской Руси, чтобы украсть нашу историю. В то же время Русь-Украина тянулась головами к науке, культуре, искусству и военным знаниям в страны за своим правым берегом и Галицией.

Желание жить, “как в Европе”, проснулось и вытянулось в начале морозов 2014 года — аномально с точки зрения природы. Евромайдан стал точкой невозврата для граждан страны, которая уже 23 года до этого была независимой, но подвластной пророссийским колоннам.

В 2017 году страна свободных людей смогла ощутить европейские права человека. 11 июня 2017 года граждане Украины получили статус свободного пересечения межгосударственных границ стран Европейского Союза без предварительного обращения в посольство для получения разрешения.

В 2014 году мы заявили о желании вступить в ЕС. В 2022 году об этом желании наконец-то услышали в самом ЕС.

После начала полномасштабной войны уже никто не сомневается в нашей европейской принадлежности и того, есть место ли Украине в ЕС.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91%. Совсем скоро мы стали кандидатами на членство в ЕС.

Шесть базовых европейских ценностей

В Украине стартовала информационная кампания EUКраїна, которая рассказывает о базовых европейских ценностях, раскрывает практическое содержание евроинтеграции и преимущества и возможности, появляющиеся в жизни украинцев благодаря интеграции нашей страны в ЕС.

Кампанию инициировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и проекта ЕС Association4U.

Она же во главе с EU Страна определила основные европейские ценности, которые мы стремимся реализовать в современном украинском обществе:

свобода;

демократия;

равенство;

верховенство права;

уважение человеческого достоинства;

уважение прав человека.

— Стремление Украины к членству в ЕС является выбором украинского народа, подтвержденным Революцией Достоинства. Уважение к человеческому достоинству, свобода, демократия, равенство, уважение прав человека, верховенство права — именно эти общие для нас с европейцами ценности вывели в свое время украинцев на Майдан.

С тех пор Украина все больше интегрируется в Европейский Союз, — говорит заместитель министра юстиции Украины по европейской интеграции Валерия Коломиец.

Украинский путь к европейскому будущему

После перезапуска украинского общества логически перезапускались государственные институты. Мы начали меняться — качественно, хотя и не так быстро, как сами того хотели.

Украина смогла сдвинуть рудимент судебной системы Реформы судебной системы — это только начало, заложенное в 2014 году, продолженное в 2021 году.

Даже во время войны государство продолжает проводить кадровые перестановки, являющиеся проявлением демократии. Недавно президент Зеленский указом уволил Кирилла Тимошенко. Одновременно принимались кадровые решения на других уровнях государственной власти.

Абсолютно алогично для такого времени, но так ожидаемо в Украине расцвело гендерное равенство: теперь никого не удивляют украинки, которые после декрета ушли на фронт и наравне с мужчинами уничтожают врагов.

Хотя не только женщины теперь могут брать декретный отпуск: в Украине в декрет могут идти и мужчины, если женщина стремится зарабатывать и может это делать качественно.

И ежедневно этот список дополняется, ведь теперь все — военные, политики, врачи, экономисты, преподаватели, ІТ-шники, спасатели, правоохранители, студенты и дети — работают и помогают единому фронту. Ожидается, что после победы весь этот труд даст хороший результат.

Почему война — это не шаг назад, а шаг вперед?

Или почему война поможет нам в будущем? Ответить на этот вопрос взялся кандидат политических наук, политолог Ярослав Телешун. Эксперт отмечает: война — это шаг ни вперед, ни назад сама по себе. Ведь война, как говорил Карл фон Клаузевиц, является проведением политики другими средствами.

— Политика, в отличие от политиков, не измеряется оценочными суждениями, как “добрая” или “плохая”. Она либо результативна и эффективна, либо — бесплодна и бездарна.

И ответ на то, является ли война шагом вперед или назад, зависит от эффективности административно-управленческих решений политического класса и от готовности общества поддерживать эти решения и контролировать их выполнение.

Если эффективность и профессиональность управленческих решений являются базовыми принципами выработки публичной политики, то, безусловно, война — это шаг вперед к новому качеству жизни людей, если нет — это шаг назад к деградации и возможному небытию, — заключает Ярослав Телешун.

Любое испытание создает не только угрозы существованию, но и возможности дальнейшего развития. И только от общества зависит, каким будет путь.

Сегодня перед Украиной вследствие российской агрессии на самом деле не существует выбора. Шаг назад или остановка на месте будут роковыми последствиями для украинской государственности.

Только движение вперед к качественной трансформации механизмов функционирования государственных институций, повышению качества управленческой составляющей, формирование основ эффективной публичной политики, верховенство права и развитие демократических институций является залогом успешного будущего для наших земляков и Украины в целом.

А еще эксперт говорит: вооруженная агрессия РФ против Украины — это не только о геополитике и амбициях, но и о войне ценностей, моделях управления и вообще прошлого с будущим.

Именно поэтому перед Украиной и украинским обществом стоит задача победить не только в войне, но и в мире, построив демократическое, правовое и конкурентоспособное государство.

Вдохновленные украинцами

Мировые лидеры практически в каждой своей речи во время интервью и комментариев не обходят тему Украины и войны с РФ.

Сейчас приглашать наших политиков на всемирно известное шоу — это честь не для украинцев, а для тех, кто их приглашает. А взять интервью у представителя украинской власти — признание даже для журналиста зарубежного уровня.

Что говорят об украинцах мировые лидеры?

Ваша храбрость и преданность своей стране, культуре и демократии — источник вдохновения для всего мира: именно так характеризует нас госсекретарь президента США Энтони Блинкен.

Я считаю, что самые умные люди в этой войне — это украинское военное командование и политические лидеры. Не россияне и не американцы, — сказал в одном из интервью Тимоти Снайдер.

Шесть основных европейских ценностей, за которые мы платим кровью. Почему наша борьба — это шаг вперед? / 3 Фотографии

Мы боролись за свою независимость кровью не одного поколения. Но чтобы лучше понять проблемы современности, стоит усвоить ошибки прошлого: почему Украина так долго боролась за свою независимость, мы рассказывали в другом эксклюзивном материале.

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