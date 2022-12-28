Рождаемость в Украине стремительно падает — что будет с демографическими показателями в 2023 году

Война повлияла на все сферы жизни украинцев и надолго оставит свой темный отпечаток в нашем обществе.

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова убеждена, что рождаемость в Украине упадет катастрофически в 2023 году.

Об этом она заявила на брифинге, посвященном послевоенному возрождению нашей страны.

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Рождаемость в Украине стремительно падает

По словам Либановой, в 2022 году рождаемость среди украинцев уже снизилась, однако не настолько стремительно, как это ожидается в следующем году. Ведь в первой половине 2022-го все-таки родилось много детей.

Для восстановления поколений необходимо, чтобы одна женщина за свою жизнь родила в среднем 2,13–2,15 ребенка.

В 2021 году мы имели показатель 1,1. В этом году — еще меньше. Дай Бог, чтобы в 2023 мы остановились на показателе 0,8, — говорит Либанова.

Население Украины сокращается из-за чрезмерной смертности. Причиной этого являются война, стрессы, перегрузки, некачественное питание и недостаточность медицинской помощи.

Также отрицательно влияет на показатель рождаемости миграция. Возвращение домой миллионов украинцев, выехавших за границу из-за войны, зависит от продолжительности боевых действий и послевоенных условий. К примеру, останутся ли у людей жилье и работа на родине.

Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда, — считает Либанова.

Она прогнозирует, что к 2030 году украинцев вряд ли будет 35 миллионов.

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