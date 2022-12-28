Україна

Народжуваність в Україні стрімко падає — що буде з демографічними показниками у 2023 році

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Грудня 2022, 17:00
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