Народжуваність в Україні стрімко падає — що буде з демографічними показниками у 2023 році

Війна вплинула на всі сфери життя українців і надовго залишить свій темний відбиток на нашому суспільстві.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, академік НАН України Елла Лібанова переконана, що народжуваність в Україні катастрофічно впаде у 2023 році.

Про це вона заявила на брифінгу, присвяченому повоєнному відродженню нашої держави.

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Народжуваність в Україні стрімко падає

За словами Лібанової, у 2022 році народжуваність серед українців уже знизилась, однак не настільки стрімко, як це очікується наступного року. Адже в першій половині 2022-го все-таки народилося багато дітей.

Для відновлення поколінь необхідно, щоб одна жінка за своє життя народила в середньому 2,13–2,15 дитини.

2021 року ми мали показник 1,1. Цього року — ще менше. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8, — каже Лібанова.

Населення України скорочується через надмірну смертність. Причиною цьому є війна, стреси, перевантаження, неякісне харчування та недостатність медичної допомоги.

Також негативно впливає на показник народжуваності міграція. Повернення додому мільйонів українців, які виїхали за кордон через війну, залежить від тривалості бойових дій та повоєнних умов. До прикладу, чи залишаться в людей житло та робота на батьківщині.

Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди, — вважає Лібанова.

Вона прогнозує, що до 2030 року українців навряд чи буде 35 мільйонів.

Повномасштабне вторгнення Росії завдало удару по медичній системі нашої країни та посприяло загрозам поширення інфекцій серед населення. Читай, які хвороби загрожують українцям через війну.

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