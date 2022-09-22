Психологія
Ексклюзив

Погляд у майбутнє: яким буде українське суспільство після війни та до чого потрібно підготуватись

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 20:00
яким буде українське суспільство
Фото: Pexels, Unsplash

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