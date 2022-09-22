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Взгляд в будущее: каким будет украинское общество после войны и к чему нужно подготовиться

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 сентября 2022, 20:00
яким буде українське суспільство
Фото: Pexels, Unsplash

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