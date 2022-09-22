Взгляд в будущее: каким будет украинское общество после войны и к чему нужно подготовиться

Каждый день полномасштабной войны меняет нас изнутри до неузнаваемости. Если когда-то мы могли себе позволить озадаченно бегать по улицам, то теперь все наши дела направлены на одно — победу Украины.

Однако можно ли предположить, насколько изменится украинское общество после войны? И, что немаловажно, как полученные знания могут нам помочь уже сейчас строить счастливое будущее для следующих поколений?

Психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука и клинический психолог Ольга Косяк считает, что никто точно не может спрогнозировать, что будет после войны. Однако отмечает, что методом причинно-следственных связей можно смоделировать картину будущего.

К чему нужно быть готовыми и что изменится

Большое количество физически и психически травмированных гражданских

Первый совершенно очевидный факт. Учитывая это, мы должны понимать, что контактировать с людьми, пережившими что-то чрезвычайно тяжелое, мы будем гораздо чаще.

Итак, общаться с другими важно с уважением и пониманием, потому что мы никогда не знаем, кто перед нами и какова его история.

Эмпатийное взаимодействие с окружающими — основа здорового общества, которое помогает и лечит даже в тяжелое время.

Ветераны

Наши военные не будут супергероями всегда. Они вернутся, и им будет сложно снова приспособиться к мирной жизни. Некоторые после пережитого могут сломаться совсем.

Важно не осуждать, а относиться с уважением и помогать.

Уважение и благодарность — основное, в чем они будут нуждаться. Создание социальных институтов для их поддержки является критически важной инициативой уже сегодня.

Вынужденная миграция украинцев внутри страны

Так сложилось, что западные и восточные регионы нашего государства отличаются. Поэтому найти общий язык нам бывает нелегко.

Высокая конфликтность в формальных и бытовых отношениях из-за языкового вопроса есть и сейчас. И такая ситуация в ближайшее время не пройдет. Терпение к другим и уверенное использование украинского языка сделают свое дело.

Возвращение украинцев, находившихся на период войны за границей

Вернувшиеся с большой вероятностью приедут с чувством вины, и найдутся те, кто будет на них давить.

Каждый из нас делает свой выбор. Мы не имеем морального права осуждать или бороться с выбором другого, если он никак не повлиял на наше существование.

Благодарим тех, кто остался и держал тыл, а также тех, кто смог вывезти детей и уберечь их от ужасного опыта слышать взрывы и сидеть в подвале.

Восстановление потерянного и возвращение к себе

Мы будем восстанавливать не только собственные жизни после пережитого. Жить в безопасности и планировать — этому снова нужно будет учиться.

Восстановление уничтоженной инфраструктуры городов — как метафора к восстановлению наших внутренних миров, потерпевших разрушение. На это нужно силы, вдохновение, творческий потенциал.

Когда речь идет о возвращении к себе, имеется в виду свою украинскую культуру, современную и осовремененную. Это то, что могло бы предоставить эти творческие силы для восстановления.

Категорически не хотелось бы концентрироваться на всей деструктивности культуры врага, а вместо этого доставать из “бабушкиного шкафа” свое и делать его новым будущим. Традиции, как общественные ритуалы, должны быть очень полезны. Именно они должны стать прочной почвой для нашего поиска ресурса как нации.

Какие изменения в психике повлекла война

Если говорить в контексте общества, то без лишней катастрофизации можно утверждать, что у нас есть массивная трансгенерационная травма. То есть такого типа события оказывают влияние на два – четыре последующих поколения. Украинцы еще не успели оправиться от Голодоморов и Второй мировой войны в полной мере.

Что с этим делать? Говорить об этом и дома, и на работе, с друзьями, у психотерапевта, с мужем, с родителями и детьми, в частных разговорах и общественном дискурсе. Обсуждение дает осознание и проживание, что является необходимым условием для выздоровления от травматического опыта.

Профессии психологов, психотерапевтов, психиатров, социальных работников, реабилитологов, социальных педагогов будут востребованы как никогда. Нам и нашим детям нужно будет еще долго лечить свои души.

Главное сейчас — беречь себя, прислушиваться к тем, кто рядом, видеть и отзываться на нужды других.

Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Сегодня важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами.

Физическая безопасность — наша базовая потребность, но психологическая стабильность играет не меньшую роль.

Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает:

бесплатно и круглосуточно;

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со всех мобильных операторов;

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Обращаться можно с любой проблемой, в частности:

если у тебя тревожность;

ты чувствуешь хроническую усталость;

у тебя есть проблемы со сном;

ты чувствуешь, что больше не справляешься;

случаются панические атаки;

трудно адаптироваться к новым условиям;

сложно пережить потери в своей жизни.

Команда из 20 кризисных психологов гарантирует:

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Также важно не забывать о помощи себе, особенно если пришлось получить сверхтяжелый опыт в своей жизни. Читай, как восстановиться после российской оккупации.

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