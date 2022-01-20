Допомога поруч, не бійся попросити — розповідаємо про психологічну підтримку телефоном та роботу гарячих ліній

Кожна людина переживає якісь негаразди. Ми всі стикаємося з проблемами, які часом здаються кінцем світу.

У такі моменти нам треба поговорити, адже розповісти про проблему, проговорити її вголос — це вже початок її вирішення.

Буває так, що нам ні з ким поділитися своїми внутрішніми переживаннями та негараздами. Батьки чи друзі не зрозуміють, а йти до спеціаліста — бракує коштів, та й складно знайти порядного.

Якщо людина дуже довго сама переживає проблеми, не ділиться ні з ким переживаннями, це може призвести до трагічних наслідків.

Адже наша нервова система, як повітряна кулька — через надмірну кількість повітря може луснути.

Для цього й існує психологічна допомога телефоном. Благодійні організації мають гарячі лінії підтримки, де тобі завжди можуть допомогти.

Ти можеш зателефонувати та поділитися своїми проблемами, тебе вислухають, не осудять, а підтримають і допоможуть.

Гарячі лінії підтримки

Громадська організація Ла Страда-Україна має кілька таких гарячих ліній.

— У нас працюють дві Національні гарячі лінії, — повідомляє менеджерка з комунікацій Ольга.

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного)

— На цю гарячу лінію може звернутися будь-яка людина (яка постраждала від гендерно зумовленого, зокрема домашнього, насильства та торгівлі людьми), якщо потрібна психологічна, правова підтримка або інформаційно-просвітницька консультація.

Також ми забезпечуємо роботу Національної гарячої лінії для дітей та молоді.

Сюди можуть звертатися діти будь-якого віку та молодь до 25 років або ж дорослі щодо питань захисту прав дітей.

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного)

Також на сайті організації вказані соціальні мережі, куди можна звернутися за консультацією.

Чому звертаються до гарячих ліній

Підлітковий вік — найскладніший. Тим паче зараз, коли всі гоняться за трендами, успіхом, лайками та визнанням.

Підлітки дуже жорстокі та можуть сильно булити одне одного, заганяючи в десятки комплексів.

Ольга каже, що на гарячу лінію для дітей та молоді звертаються з різних питань.

Зокрема, це психологічне здоров‘я та підтримка, насильство та жорстоке поводження з дітьми. Також молодь скаржиться на стосунки в родині та з однолітками, жаліється на булінг.

Звертаються з питань безпеки в інтернеті, статевого виховання. Скаржаться на бажання вчинити суїцид, селфхарм (завдання собі тілесної шкоди) чи різного роду залежності тощо.

Оператори гарячих ліній — це кваліфіковані психологи, юристи та соціальні працівники.

— Також наші консультанти та консультантки постійно проходять навчальні тренінги та підвищують свій рівень кваліфікації.

Робота гарячих ліній

— Зміна консультанта(-ки) триває чотири години. За цей час в середньому можна надати 40-50 консультацій.

Менеджерка з комунікацій розповідає, що на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації надходить велика кількість викликів від жінок стосовно питань домашнього насильства.

А на Національну гарячу лінію для дітей та молоді велика кількість звернень надходить від тінейджерів та тінейджерок щодо питань самотності, думок про суїцид, селфхарму, непорозумінь з батьками, родичами та однолітками.

Як проходить консультація телефоном

— В першу чергу психолог/психологиня надає підтримку абоненту(-ці), вислуховує, допомагає подивитися на ситуацію з різних сторін та разом визначити подальший план дій щодо кожної ситуації.

Менеджерка каже, що в ситуаціях, які стосуються насильства, жорстокого поводження з дитиною, порушення прав, булінгу, є чіткий алгоритм дій, але завжди питають згоду в абонентів.

У деяких випадках, особливо з дітьми, їм важливо, аби хоча би хтось їх вислухав, почув та підтримав.

Варто зазначити, що Національні гарячі лінії працюють за принципами анонімності та конфіденційності.

— Але якщо абоненти/абонентки згодні надати особисту інформацію в питаннях загрози життю, здоров’ю, безпеки та захисту від насильства, інформація може передаватися до правоохоронних органів, може викликатися швидка медична допомога.

У випадках насильства та жорстокого поводження з дітьми інформація обов’язково передається до Служби у справах дітей та підрозділів ювенальної превенції.

Чому не варто боятися просити про допомогу

Люди не звикли просити допомоги, особливо в тих, кого вони не знають. Вони бояться осуду, розголосу інформації тощо. Але це зовсім не так. Навпаки, вам хочуть допомогти та вберегти.

— Не варто боятися просити про допомогу, тому що є ті, хто готовий вислухати, допомогти та підтримати.

Головне — шукати та знаходити вихід, адже вихід є з будь-якої ситуації, навіть найкритичнішої, — каже Ольга.

Психолог — це людина, яка не буде засуджувати, навпаки — допоможе зрозуміти можливості та знайти ресурс, щоб діяти й змінювати своє життя на краще.

Чи можна самостійно допомогти знайомому

Ти також можеш допомогти своєму другові чи подрузі, навіть не будучи спеціалістом. Так, це може бути не дуже професійна допомога, але ти можеш запевнити, що ти поруч і все буде добре.

— Головне — це навчитися слухати та чути людину. Важливо ставити запитання: “Чим я можу тобі зараз допомогти?” Від відповіді на нього залежатиме подальший план дій.

Комусь потрібно просто виговоритися, хтось потребує певної допомоги, комусь важливо почути пораду або іншу думку.

Як розмежовувати роботу й дім

Часто буває так, що робота, якою б вона не була, призводить до вигорання. А коли в тебе така відповідальна робота, як психологічна допомога іншим, це може ще більше морально тиснути.

Тут варто розмежовувати роботу та особисте життя, не сприймати все занадто близько до серця.

— Робота, якою б вона не була — це все одно робота.

Але для того, щоб утримувати баланс, наші працівники та працівниці регулярно проходять групові та індивідуальні супервізії (метод теоретичного та практичного підвищення кваліфікації фахівців у галузі психологічного консультування — ред.).

Ольга каже, що це дає змогу звільнити свій внутрішній контейнер та знаходити нові ресурси для роботи.

Також запевняє, що в організації дуже дружній колектив, в якому кожен відчуває підтримку та розуміння.

А у випадках, коли комусь потрібна допомога, є секрет — психологи теж відвідують психологів, і це абсолютно нормально.

Якщо ти страждаєш від насилля та хочеш це припинити, але не знаєш, що робити і куди йти, ми тобі допоможемо. Раніше ми розповідали, що таке шелтер та куди тікати від домашнього насилля.