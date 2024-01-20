Куда обращаться студенту: объяснение Минобразования, что делать, если твои права нарушают

Едва ли не каждый студент за все годы обучения сталкивался с проблемами с заведением высшего образования, в котором приходилось учиться. Но их можно было бы эффективно решить при взаимодействии с уполномоченными органами.

После полученных обращений студентов, МОН поделилось советами на случай, если твои права в учебном заведении были нарушены, а также полезными контактами.

Но прежде нужно понимать, что учреждения высшего образования автономны в Украине, поэтому именно руководители решают большинство вопросов относительно внутренней организации образовательного процесса.

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распоряжаться имуществом и денежными средствами;

назначать и освобождать от должности работников;

формировать контингент лиц, обучающихся в заведении;

отчислять и возобновлять для обучения по согласованию с органами студенческого самоуправления и первичными профсоюзными организациями;

отвечать за результаты деятельности заведения перед учредителями или уполномоченными и т.п.

Однако, несмотря на автономность учреждений высшего образования, государственные службы и уполномоченные органы могут проверять в них качество образования. В частности, речь идет о Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования, Государственной службе качества образования, антикоррупционном уполномоченном в университете, НАПК, секторе МОН по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а также образовательном и языковом омбудсмене.

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования отвечает за аккредитацию образовательных программ и выдачу сертификатов об аккредитации.

Основные обязанности НАОКВО: анализ качества образовательной деятельности ЗВО, экспертиза по возможности издания лицензии, решение об аккредитации образовательных программ.

Обратиться можно за контактами:

public@naqa.gov.ua;

ул. Бориса Гринченко, 1, г. Киев, 01001, Украина.

Государственная служба качества образования и образовательный омбудсмен могут проверять соблюдение законодательства в сфере образования. Антикоррупционный уполномоченный в университете, Национальное агентство по предотвращению коррупции и сектор МОН по предотвращению и выявлению коррупции соответственно могут отслеживать нарушения антикоррупционного законодательства в ЗВО. А языковой омбудсмен — нарушение языкового законодательства.

Нарушение образовательного законодательства

Если тебе пришлось стать свидетелем нарушения образовательного законодательства, тогда, прежде всего, следует обратиться в ГСКО.

Основные обязанности ГСКО: контроль соблюдения требований законодательства об образовании мониторинг качества образовательной деятельности и качества образования, институциональный аудит учебных заведений.

Обратиться можно за контактами:

Однако, кроме ГСКО, контролируют соблюдение законодательства в сфере образования уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и образовательный омбудсмен.

Подать жалобу в Службу образовательного омбудсмена:

Подать жалобу к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

0-800-501-720;

044-299-74-08;

hotline@ombudsman.gov.ua.

Нарушение антикоррупционного законодательства

Если тебе пришлось стать свидетелем нарушения антикоррупционного законодательства, ты можешь обратиться к антикоррупционному уполномоченному в университете. В его обязанности входит защита обличителей коррупции, урегулирование конфликтов интересов и информирование руководителя или других уполномоченных органов о нарушении антикоррупционного законодательства.

Также ты можешь обратиться в Сектор МОН по предотвращению и выявлению коррупции, в обязанности которого входит рассмотрение фактов нарушения антикоррупционного законодательства в организациях, относящихся к сфере управления МОН.

При наличии доказательств обращаться за контактами:

anticor@mon.gov.ua;

+38 (044) 481-32-06.

Может помочь и Национальное агентство по предотвращению коррупции, реализующее государственную антикоррупционную политику и контролирующее соблюдение антикоррупционного законодательства.

Обратиться можно за теми же контактами:

anticor@mon.gov.ua;

+38 (044) 481-32-06.

Нарушение языкового законодательства

Если тебе пришлось стать свидетелем нарушения языкового законодательства, ты можешь обратиться как в администрацию университета или ГСКО с соответствующей жалобой, так и уполномоченного по защите государственного языка.

Жалобу в Службу языкового омбудсмена можно подать:

в письменном виде по адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12;

в электронной форме на сайте.

Если указанные учреждения не оказали тебе помощь, не входит ли твой вопрос в их компетенции, то обращайся в МОН за контактами:

ez@mon.gov.ua;

(044) 481-47-57;

(044) 481-47-65;

(044) 481-47-95.

Интересно, на какие нарушения языкового закона чаще всего жалуются украинцы? Смотри статистику от омбудсмена по ссылке.

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