Куди звертатися студентові: пояснення Міносвіти, що робити, якщо твої права порушують

Чи не кожен студент за усі роки навчання стикався з проблемами із закладом вищої освіти, у якому доводилось навчатись. Але їх можна було б ефективно вирішити за умови взаємодії з уповноваженими органами.

Після отриманих звернень студентів, МОН поділилось порадами на випадок, якщо твої права у закладі освіти були порушені, а також корисними контактами.

Та насамперед потрібно розуміти, що заклади вищої освіти є автономними в Україні, тому саме керівники вирішують більшість питань щодо внутрішньої організації освітнього процесу.

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розпоряджатися майном і коштами;

призначати та звільняти з посади працівників;

формувати контингент осіб, які навчаються в закладі;

відраховувати та поновлювати на навчання за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями;

відповідати за результати діяльності закладу перед засновниками або уповноваженими тощо.

Однак попри автономність закладів вищої освіти, державні служби та уповноважені органи можуть перевіряти в них якість освіти. Зокрема йдеться про Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Державну службу якості освіти, антикорупційний уповноважений в університеті, НАЗК, сектор МОН з питань запобігання та виявлення корупції, а також освітній та мовний омбудсмен.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти відповідає за акредитацію освітніх програм та видавання сертифікатів про акредитацію.

Основні обовʼязки НАЗЯВО: аналіз якості освітньої діяльності ЗВО, експертиза щодо можливості видання ліцензії, рішення про акредитацію освітніх програм.

Звернутись можна за контактами:

public@naqa.gov.ua;

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна.

Державна служба якості освіти та освітній омбудсмен можуть перевіряти дотримання законодавства у сфері освіти. Антикорупційний уповноважений в університеті, Національне агентство з питань запобігання корупції та сектор МОН з питань запобігання та виявлення корупції відповідно можуть відслідковувати порушення антикорупційного законодавства у ЗВО. А мовний омбудсмен — порушення мовного законодавства.

Порушення освітнього законодавства

Якщо тобі довелось стати свідком порушення освітнього законодавства, тоді насамперед варто звернутися до ДСЯО.

Основні обовʼязки ДСЯО: контроль дотримання вимог законодавства про освіту моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти, інституційний аудит закладів освіти.

Звернутись можна за контактами:

Проте, окрім ДСЯО, контролюють дотримання законодавства у сфері освіти уповноважений Верховної Ради України з прав людини та освітній омбудсмен.

Подати скаргу до Служби освітнього омбудсмена:

Подати скаргу до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

0-800-501-720;

044-299-74-08;

hotline@ombudsman.gov.ua.

Порушення антикорупційного законодавства

Якщо тобі довелось стати свідком порушення антикорупційного законодавства, тоді ти можеш звернутись до антикорупційного уповноваженого в університеті. В його обов’язки входить захист викривачів корупції, врегулювання конфліктів інтересів та інформування керівника ЗВО/НАЗК або інших уповноважених органів про порушення антикорупційного законодавства.

Також ти можеш звернутись до Сектору МОН з питань запобігання та виявлення корупції, в обов’язки якого входить розгляд фактів порушення антикорупційного законодавства в організаціях, що належать до сфери управління МОН.

За наявності доказів звертатися за контактами:

anticor@mon.gov.ua;

+38 (044) 481-32-06.

Може допомогти й Національне агентство з питань запобігання корупції, яке реалізує державну антикорупційну політику та контролює дотримання антикорупційного законодавства.

Звернутись можна за такими самими контактами:

anticor@mon.gov.ua;

+38 (044) 481-32-06.

Порушення мовного законодавства

Якщо тобі довелось стати свідком порушення мовного законодавства, ти можеш звернутись як до адміністрації університету чи ДСЯО з відповідною скаргою, так і до уповноваженого із захисту державної мови.

Скаргу до Служби мовного омбудсмена можна подати:

письмово за адресою 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12;

в електронній формі на сайті.

Якщо зазначені установи не надали тобі допомогу, чи твоє питання не входить до їхніх компетенцій, тоді звертайся до МОН за контактами:

ez@mon.gov.ua;

(044) 481-47-57;

(044) 481-47-65;

(044) 481-47-95.

Цікаво, на які порушення мовного закону найчастіше скаржаться українці? Дивись статистику від омбудсмена за посиланням.

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