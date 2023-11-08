На какие нарушения языкового закона чаще всего жалуются украинцы: статистика от омбудсмена

Украинский язык — единственный государственный язык Украины. Следовательно, им должно проводиться обслуживание в общественных заведениях, образование в учебных заведениях, предоставление услуг в разных учреждениях и т.д.

Однако даже во время полномасштабной войны некоторые люди нарушают закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень за десять месяцев 2023 получил 3240 обращений граждан о нарушении закона. Он сообщил, на какие нарушения люди чаще всего жалуются.

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По данным омбудсмена:

1614 обращений касаются нарушений в сфере обслуживания потребителей. Из них 882 — отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов, через которые осуществляется обслуживание потребителей,

потребителей. Из них 882 — отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов, через которые осуществляется обслуживание потребителей, 536 — нарушение непосредственно во время обслуживания, 196 — предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценники, упаковка, расчетные документы и т.п.);

480 обращений по поводу нарушений в наружной рекламе и вывесках;

296 обращений касались нарушений законодательства о государственном языке в образовании педагогическими и научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего и высшего образования;

педагогическими и научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего и высшего образования; 137 касались сферы здравоохранения при предоставлении услуг в больницах , диагностических центрах и семейных амбулаториях;

, диагностических центрах и семейных амбулаториях; 151 обращение было относительно нарушений языкового Закона в органах власти ;

; 56 нарушений в учреждениях коммунальной и государственной собственности;

97 — в сфере культуры;

144 — в медиа;

265 обращений касались других сфер общественной жизни.

Как сообщил Тарас Кремень, наибольшее количество сообщений граждан касалось нарушения законодательства о государственном языке в:

городе Киев (1167),

Харьковской (473),

Одесской (416),

Днепропетровской (265),

Киевской (134),

Запорожской (54),

Николаевской (48),

Львовской (48),

Полтавской (47) областях.

— По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным приняты меры реагирования, в т. ч. проведение государственного контроля и наложение нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, — говорится в сообщении.

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