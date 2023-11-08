На какие нарушения языкового закона чаще всего жалуются украинцы: статистика от омбудсмена

Украинский язык — единственный государственный язык Украины. Следовательно, им должно проводиться обслуживание в общественных заведениях, образование в учебных заведениях, предоставление услуг в разных учреждениях и т.д.
Однако даже во время полномасштабной войны некоторые люди нарушают закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень за десять месяцев 2023 получил 3240 обращений граждан о нарушении закона. Он сообщил, на какие нарушения люди чаще всего жалуются.
По данным омбудсмена:
Как сообщил Тарас Кремень, наибольшее количество сообщений граждан касалось нарушения законодательства о государственном языке в:
— По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным приняты меры реагирования, в т. ч. проведение государственного контроля и наложение нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, — говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, как перейти на украинский язык. Простые советы тебе в этом помогут.
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