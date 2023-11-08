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На какие нарушения языкового закона чаще всего жалуются украинцы: статистика от омбудсмена

Богдана Макалюк, журналист сайта 08 ноября 2023, 10:00
Які порушення мовного закону трапляються найчастіше — статистика від омбудсмена
Фото: Pexels

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