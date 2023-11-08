На які порушення мовного закону найчастіше скаржаться українці: статистика від омбудсмена

Українська мова — єдина державна мова України. Отже, нею має проводитися обслуговування у громадських закладах, освіта у навчальних закладах, надання послуг у різних установах тощо.

Проте навіть під час повномасштабної війни деякі люди порушують закон Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь за десять місяців 2023 року отримав 3240 звернень громадян про порушення закону. Він повідомив, на які порушення люди скаржаться найчастіше.

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За даними омбудсмена:

1614 звернень стосуються порушень у сфері обслуговування споживачів . З них 882 — відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 536 — порушення безпосередньо під час обслуговування, 196 — надання інформації про товари й послуги (меню, цінники, упакування, розрахункові документи тощо);

480 звернень щодо порушень у зовнішній рекламі та вивісках ;

296 звернень стосувалися порушень законодавства про державну мову в освіті педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти;

137 стосувалися сфери охорони здоров’я під час надання послуг у лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях;

151 звернення було щодо порушень мовного Закону в органах влади ;

56 порушень в установах комунальної та державної власності;

97 — у сфері культури;

144 — у медіа;

265 звернень стосувалися інших сфер суспільного життя.

Як повідомив Тарас Кремінь, найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у:

місті Київ (1167),

Харківській (473),

Одеській (416),

Дніпропетровській (265),

Київській (134),

Запорізькій (54),

Миколаївській (48),

Львівській (48),

Полтавській (47) областях.

— За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, — йдеться у повідомленні.

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