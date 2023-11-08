На які порушення мовного закону найчастіше скаржаться українці: статистика від омбудсмена

Українська мова — єдина державна мова України. Отже, нею має проводитися обслуговування у громадських закладах, освіта у навчальних закладах, надання послуг у різних установах тощо.
Проте навіть під час повномасштабної війни деякі люди порушують закон Про забезпечення функціонування української мови як державної.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь за десять місяців 2023 року отримав 3240 звернень громадян про порушення закону. Він повідомив, на які порушення люди скаржаться найчастіше.
За даними омбудсмена:
Як повідомив Тарас Кремінь, найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у:
— За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, — йдеться у повідомленні.
Раніше ми розповідали, як перейти на українську мову. Прості поради тобі у цьому допоможуть.
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