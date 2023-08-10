Нормы, которые берегут жизнь детей. Как должны быть обустроены школьные укрытия

Школьные укрытия должны быть укомплектованы и оборудованы должным образом. Ведь безопасность наших детей — прежде всего.
ГСЧС опубликовала рекомендации, что должно быть в укрытии школы. Поэтому читай список в нашем материале и проверяй, правильно ли оборудовано укрытие для детей.
Самое простое (подвальное) укрытие должно быть безопасным для школьников и учителей. Оно должно быть комфортным для пребывания более двух суток. Минимальная площадь в укрытии на человека должна составлять 0,6 м² или 0,5 м², если места расположены в два яруса.
Укрытие, рассчитанное на более чем 50 человек, должно иметь два выхода. Школы могут использовать в качестве укрытия подземные станции метро, паркинги, подземные торговые центры и другие здания, если они расположены в 100 м от учебного заведения.
Комиссия во главе с работником ГСЧС проверяет, отвечает ли школьное укрытие требованиям безопасности. Осмотр проводится минимум раз в год, а также в случаях чрезвычайных ситуаций, повреждений укрытия, технической инвентаризации и других.
Деньги на обустройство укрытий в школах предоставляются государством, благотворительными учреждениями, грантами, международной помощью и другими взносами. Вот дополнительные условия, которым должны соответствовать школьные укрытия:
К тому же укрытия обязательно должны предусматривать: места для сидения и лежания, по 2 л воды в сутки на каждого человека, техническую воду (при отсутствии центрального водоснабжения), контейнеры для продуктов, резервное освещение, фонари, лампы, выносные баки (если нет канализации).
Также в укрытии должны быть средства пожаротушения, телефон, радио, для оказания первой медицинской помощи, а также инструменты — лопаты, ломы и другие.
Дополнительно для детей можно обустроить зону игр, учебы, отдыха и активности.
Раньше мы рассказывали, что положить ребенку в рюкзак в школу и укрытие.
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