Норми, що бережуть життя дітей. Як мають бути облаштовані шкільні укриття

Шкільні укриття мають бути укомплектовані та облаштовані належним чином. Адже безпека наших дітей — понад усе.
ДСНС опублікувала рекомендації щодо того, що має бути в укритті школи. Тому читай список у нашому матеріалі та перевіряй, чи правильно обладнане укриття для дітей.
Найпростіше (підвальне) укриття має бути безпечним для школярів та вчителів. Воно має бути комфортним для перебування понад дві доби. Мінімальна площа в укритті на людину має становити 0,6 м² або 0,5 м², якщо місця розташовані у два яруси.
В укритті, яке розраховане на понад 50 осіб має бути два виходи. Школи можуть використовувати як укриття підземні станції метро, паркінги, підземні торгові центри та інші будівлі, якщо вони розташовані на відстані до 100 м від навчального закладу.
Комісія на чолі з працівником ДСНС перевіряє, чи відповідає шкільне укриття вимогам безпеки. Огляд проводиться мінімум раз на рік, а також у випадках надзвичайних ситуацій, пошкоджень укриття, технічної інвентаризації тощо.
Кошти на облаштування укриттів у школах надаються державою, благодійними установами, грантами, міжнародною допомогою та шляхом інших внесків. Ось додаткові умови, яким мають відповідати шкільні укриття:
До того ж в укритті обов’язково мають бути: місця для сидіння та лежання, по 2 л води на добу на кожну людину, технічна вода (за відсутності центрального водопостачання), контейнери для продуктів, резервне освітлення, ліхтарі, лампи, виносні баки (якщо немає каналізації).
Також в укритті мають бути засоби пожежогасіння, телефон, радіо, засоби для надання першої медичної допомоги, а також інструменти — лопати, ломи та інші.
Додатково для дітей можна облаштувати зону ігор, навчання, відпочинку та активностей.
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