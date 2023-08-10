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Норми, що бережуть життя дітей. Як мають бути облаштовані шкільні укриття

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 12:00
Що має бути в укритті школи: детальний перелік забезпечення
Фото: Depositphotos

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