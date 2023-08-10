Норми, що бережуть життя дітей. Як мають бути облаштовані шкільні укриття

Шкільні укриття мають бути укомплектовані та облаштовані належним чином. Адже безпека наших дітей — понад усе.

ДСНС опублікувала рекомендації щодо того, що має бути в укритті школи. Тому читай список у нашому матеріалі та перевіряй, чи правильно обладнане укриття для дітей.

Що має бути в укритті школи: детальний перелік забезпечення

Найпростіше (підвальне) укриття має бути безпечним для школярів та вчителів. Воно має бути комфортним для перебування понад дві доби. Мінімальна площа в укритті на людину має становити 0,6 м² або 0,5 м², якщо місця розташовані у два яруси.

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В укритті, яке розраховане на понад 50 осіб має бути два виходи. Школи можуть використовувати як укриття підземні станції метро, паркінги, підземні торгові центри та інші будівлі, якщо вони розташовані на відстані до 100 м від навчального закладу.

Комісія на чолі з працівником ДСНС перевіряє, чи відповідає шкільне укриття вимогам безпеки. Огляд проводиться мінімум раз на рік, а також у випадках надзвичайних ситуацій, пошкоджень укриття, технічної інвентаризації тощо.

Кошти на облаштування укриттів у школах надаються державою, благодійними установами, грантами, міжнародною допомогою та шляхом інших внесків. Ось додаткові умови, яким мають відповідати шкільні укриття:

розташування у підвальному (підземному) приміщенні, на цокольному чи на першому поверсі (за умови забезпечення огороджувальними будівельними конструкціями);

укриття має бути у складі школи або на відстані до 100 м від неї;

укриття не має бути розміщене поруч із резервуарами з небезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями;

укриття не мають зазнавати шкідливого впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

бути забезпечені електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації (або окремими приміщеннями з виносними баками);

в укриттях не має бути великих отворів в огороджувальних спорудах. Отвори слід закласти мішками з піском, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо;

підлога в укритті має бути рівною та придатною для встановлення місць для сидіння та лежання;

висота приміщень та дверних отворів має бути не менше 2 м; ширина дверних отворів — не меншою за 0,9 м;

двері мусять бути зроблені з негорючих матеріалів;

вентиляція є обов’язковою в укритті;

в укритті має бути доступ для маломобільних людей;

укриття має відповідати протипожежним та санітарним вимогам.

До того ж в укритті обов’язково мають бути: місця для сидіння та лежання, по 2 л води на добу на кожну людину, технічна вода (за відсутності центрального водопостачання), контейнери для продуктів, резервне освітлення, ліхтарі, лампи, виносні баки (якщо немає каналізації).

Також в укритті мають бути засоби пожежогасіння, телефон, радіо, засоби для надання першої медичної допомоги, а також інструменти — лопати, ломи та інші.

Додатково для дітей можна облаштувати зону ігор, навчання, відпочинку та активностей.

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