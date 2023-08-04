Онлайн, офлайн чи змішаний формат? У МОН розповіли, яким буде новий навчальний рік у школах України

Міністерство освіти і науки України рекомендувало вийти на очне навчання закладам вищої освіти, але лише за наявності укриттів. Наближається осінь та новий навчальний рік, на навчання вийдуть не лише студенти, а й школярі. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів в ефірі телемарафону Єдині новини, яким буде навчання в Україні.

Формат навчання в українських школах з вересня 2023

Сташків пояснює, що за візією МОН для більшості школярів навчання має розпочатись в офлайн форматі, але це можливо лише, якщо в школі є надійно захищене укриття.

Він розповів, що минулого року 75% закладів освіти мали укриття, які могли вмістити половину учнів. Уряд України виділи 1,5 млрд грн на облаштування укриттів. Тому кількість шкіл, які мають укриття, зросте. Але у МОН розуміють, що не всі школи зможуть розпочати навчальний рік офлайн.

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Також заступник міністра поділився, як діятимуть у школи у разі можливих відключень електроенергії. Навчальні заклади спиратимуться на торішній досвід: працюватимуть дистанційно або з генераторами.

Ми націлюємо органи місцевого самоврядування готуватися до таких заходів, зокрема, купувати генератори, — акцентував Сташків.

За його словами, повернення дітей на очне навчання підтримує більша частина батьків, навіть у відносно прифронтових регіонах. Серед батьків було проведене опитування, яке показало, що більшість підтримують повернення дітей у школи.

Тут важливо зрозуміти, що міністерство закликає до повернення на очне навчання лише там, де для цього створені відповідні безпекові умови, — наголосив заступник міністра.

Чи можуть батьки відмовитися від офлайн-навчання дити у школі

Сташків акцентує, що відновлення офлайн-навчання в школі — це не обов’язок і лише за згодою батьків воно може бути організовано в очному форматі. Батькам, які хочуть, щоб дитина продовжувала онлайн-навчання, пропонуватимуться класи з дистанційною формою навчання для учнів.

— Якщо частина батьків школи хочуть, щоб для них організували офлайн-навчання, можуть бути сформовані окремі класи, які будуть відвідувати школу, а окремі класи будуть на дистанційному навчанні.

Для цього Міносвіти зараз розробляє порядок спрощеного зарахування учнів до закладів освіти, тобто тимчасового зарахування.

Якщо, наприклад, школа не може забезпечити офлайн-навчання, оскільки в ній відсутнє укриття, ми пропонуватимемо порядок тимчасового зарахування учнів до іншого закладу освіти на час воєнного стану, щоб ті могли відвідувати школу і спілкуватися зі своїми однолітками, — пояснив Сташків.

Він додав, що в обласних військових адміністраціях ухвалюють рішення щодо відновлення очного навчання, адже саме вони визначають всі безпекові умови у школах.

— За інформацією міністерства освіти, в таких містах як Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, інші прифронтових містах, зараз працюють над тим, щоб з 1 вересня окремі школи, які будуть облаштовані відповідними укриттями, могли відновити хоча б змішаний формат навчання і частина дітей могла відвідувати школу, — додав він.

А щодо Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, Сташків сказав, що там намагатимуться покращити систему дистанційного навчання, зокрема надати учням та вчителям необхідні гаджети.

У МОН вважають, що великий розрив в офлайн і онлайн-навчанні — це дуже складна проблема. Тому зараз міністерство активно працює над розробленням відповідної стратегії щодо подолання освітніх втрат.

Інколи родинам доводиться переїжджати або батьки хочуть змінити навчальний заклад дитини на кращий, для цього треба зібрати певні документи. Раніше ми розповідали, як перевести дитину в іншу школу.

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