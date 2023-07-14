Незаперечне зниження якості освіти: МОН рекомендує повернутися до очного формату освіти

Від початку пандемії Covid-19 ще у 2020 році навчальні заклади України перейшли на дистанційну форму навчання. На такий формат занять також вплинуло повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році. Але через дистанційне навчання якість освіти знизилася, тому Міністерство освіти і науки рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти повернутися до аудиторного навчання.

Відповідну рекомендацію надало Міністерство освіти та науки в листі до керівників закладів фахової передвищої та вищої освіти № 1/10142-23 від 11 липня 2023 року.

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У листі від МОН вказано, що, відповідно до встановлених законодавством принципів автономії і самоврядування у діяльності закладів фахової передвищої та вищої освіти, фахові коледжі, коледжі, академії та університети можуть самостійно визначати організаційну і безпекову модель провадження освітнього процесу.

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Утім, у листі підкреслюють, що вимушений перехід закладів освіти на провадження освітнього процесу в дистанційному форматі, спричинений спочатку епідемією COVID-19, а потім і збройною агресією Російської Федерації, призвів до незаперечного зниження якості освіти.

Це пов’язано з відсутністю ефективного зворотного зв’язку з викладачами, великим обсягом домашніх завдань, технічними проблемами, недостатнім забезпеченням учнів та педагогів комп’ютерною технікою, браком спілкування, відсутністю здобуття дієвого практичного досвіду тощо.

— З огляду на зазначене, рекомендуємо закладам вищої й фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів, — йдеться у листі.

Але ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які знаходяться в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.

У Міністерстві зазначили, повною мірою усвідомлюють виклики, які стоять перед закладами у зв’язку з поновленням навчання в аудиторному форматі. Наголошують, що першочерговим завданням для освітніх закладів є реалізація безпекової складової освітнього процесу.

— Протягом липня-серпня 2023 року пропонуємо керівництву закладів освіти вжити максимальних зусиль та вичерпних заходів щодо облаштування укриттів, що вже існують (як спеціалізованих, так і пристосованих), зокрема із залученням коштів спеціального фонду, для проведення в них занять під час повітряних тривог, — вказано у листі.

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