Батьківство
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Не відвідуючи школу? Що таке екстернат, для кого підходить та які переваги та недоліки цієї форми навчання

Діана Просяник, редакторка сайту 02 Липня 2023, 10:00
екстернат
Фото: Pexels

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