Не відвідуючи школу? Що таке екстернат, для кого підходить та які переваги та недоліки цієї форми навчання

Війна перевернула життя українців, і поки вона триває, багато чого змінилося. Зокрема й освіта. З початком широкомасштабної війни чимало дітей були вимушені покинути свої домівки та переїхати в іншу область чи навіть країну.

Це також позначилося на їхній успішності у школах, оскільки нерідко стається так, що дитина навчається у двох школах одночасно: українській та за кордоном.

Сьогодні ми вирішили висвітлити тему екстернату: що це таке, для кого така форма навчання підходить найбільше та які його переваги та недоліки.

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Екстернат: що це таке

Екстернат — це форма отримання освіти, яка забезпечує можливість самостійного, зокрема й прискореного, освоєння програми навчальних предметів відповідного освітнього рівня або класу.

Так, дитина може подолати два класи за один рік, наприклад, 10 та 11 навчальні роки разом.

Хто може навчатися за такою формою

Згідно з Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, цей вид навчання розрахований на осіб, які:

за станом здоров’я не мають змоги відвідувати заняття в школі або проходити річне оцінювання та/або атестацію, наприклад, школярі, які активно займаються спортом, танцями, мистецтвом тощо; прискорено освоїли програму одного чи кількох класів; є громадянами України й часто переїжджають у зв’язку з відрядженнями батьків або живуть за кордоном; проживають на ТОТ або в зоні бойових дій; є іноземцями чи особами без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні; не закінчили отримання загальної середньої освіти в навчальному закладі або випускники шкіл минулих років, які не мають оцінок з окремих предметів та/або не проходили атестацію.

Ми поговорили з учителем Черкаської гімназії №31 Михайлом Солодовником, який поділився своєю думкою про екстернат.

Він зазначає, що такий формат навчання може бути хорошою альтернативою для деяких школярів.

Однак, важливо враховувати, що екстернат не підходить для більшості учнів, оскільки відсутня соціальна взаємодія, колективне навчання й не достатньо наставництва учителя.

Для кого екстернат підходить найбільше

На думку Михайла Солодовника, екстернатна форма навчання найбільше підходить для самостійних учнів, які мають високу мотивацію і здатність до самостійного навчання.

Важливою якістю дітей є вміння організовувати свій робочий графік, самостійно вивчати матеріал і розв’язувати завдання. Як зазначає учитель, екстернат дозволяє дітям витрачати більше часу на вивчення предметів або діяльності, які їх цікавлять, або у випадках, коли немає доступу до якісної шкільної освіти.

Чи відрізняються знання дітей, що вчилися на екстернаті та на денній формі

Знання дітей, які навчаються на екстернаті та на денній формі, можуть відрізнятися у певних аспектах, але це залежить від конкретної ситуації та способу організації навчання в обох випадках, — каже педагог.

Та додає, що комусь екстернат іде на користь, а комусь навпаки. Наприклад, під час екстернату часто використовують індивідуальні методи навчання, такі як самостійна робота, дистанційні курси або заняття з вчителями тет-а-тет.

Водночас під час денної форми навчання вчителі на уроках застосовують методи дискусії та взаємодії з однокласниками. Ці різні підходи впливають на спосіб вивчення та засвоєння знань.

Солодовник каже, що учні, які навчаються на екстернаті, мають обмежену можливість для соціальної взаємодії з однолітками, яка може сприяти обміну знаннями, ідеями та допомагати взаємному навчанню.

Але не варто забувати й про підтримку батьків, яка здатна підвищувати мотивацію дитини. Якщо учень має належну підтримку і можливість доступу до якісних навчальних ресурсів, то незалежно від форми навчання, він може досягти високого рівня знань.

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Екстернат: переваги та недоліки

Говорячи про переваги та недоліки такої форми навчання, можна виокремити такі:

Переваги:

Гнучкість у навчанні;

Індивідуалізоване навчання;

Глибше вивчення окремих предметів;

Фокус на конкретному виді діяльності дитини (це може бути й позашкільна діяльність, зокрема тренування) або ж на лікуванні школяра за потреби.

Недоліки:

Відсутність соціальної взаємодії;

Відсутність структурованого середовища;

Обмежений доступ до ресурсів;

Відповідальність за самостійне навчання;

Відсутність проміжного контролю.

Для чого найчастіше обирають екстернат для дитини

У зв’язку з війною в країні, деякі діти виїхали за кордон і відвідуючи навчальний заклад за кордоном, хочуть опанувати й вітчизняну навчальну програму, — робить підсумок учитель гімназії.

Однак є й інші причини, про які ми згадували вище.

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