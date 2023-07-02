Не відвідуючи школу? Що таке екстернат, для кого підходить та які переваги та недоліки цієї форми навчання

Війна перевернула життя українців, і поки вона триває, багато чого змінилося. Зокрема й освіта. З початком широкомасштабної війни чимало дітей були вимушені покинути свої домівки та переїхати в іншу область чи навіть країну.
Це також позначилося на їхній успішності у школах, оскільки нерідко стається так, що дитина навчається у двох школах одночасно: українській та за кордоном.
Сьогодні ми вирішили висвітлити тему екстернату: що це таке, для кого така форма навчання підходить найбільше та які його переваги та недоліки.
Екстернат — це форма отримання освіти, яка забезпечує можливість самостійного, зокрема й прискореного, освоєння програми навчальних предметів відповідного освітнього рівня або класу.
Так, дитина може подолати два класи за один рік, наприклад, 10 та 11 навчальні роки разом.
Згідно з Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, цей вид навчання розрахований на осіб, які:
Ми поговорили з учителем Черкаської гімназії №31 Михайлом Солодовником, який поділився своєю думкою про екстернат.
Він зазначає, що такий формат навчання може бути хорошою альтернативою для деяких школярів.
Однак, важливо враховувати, що екстернат не підходить для більшості учнів, оскільки відсутня соціальна взаємодія, колективне навчання й не достатньо наставництва учителя.
Однак, важливо враховувати, що екстернат не підходить для більшості учнів, оскільки відсутня соціальна взаємодія, колективне навчання й не достатньо наставництва учителя.
На думку Михайла Солодовника, екстернатна форма навчання найбільше підходить для самостійних учнів, які мають високу мотивацію і здатність до самостійного навчання.
Важливою якістю дітей є вміння організовувати свій робочий графік, самостійно вивчати матеріал і розв’язувати завдання. Як зазначає учитель, екстернат дозволяє дітям витрачати більше часу на вивчення предметів або діяльності, які їх цікавлять, або у випадках, коли немає доступу до якісної шкільної освіти.
Знання дітей, які навчаються на екстернаті та на денній формі, можуть відрізнятися у певних аспектах, але це залежить від конкретної ситуації та способу організації навчання в обох випадках, — каже педагог.
Знання дітей, які навчаються на екстернаті та на денній формі, можуть відрізнятися у певних аспектах, але це залежить від конкретної ситуації та способу організації навчання в обох випадках, — каже педагог.
Та додає, що комусь екстернат іде на користь, а комусь навпаки. Наприклад, під час екстернату часто використовують індивідуальні методи навчання, такі як самостійна робота, дистанційні курси або заняття з вчителями тет-а-тет.
Водночас під час денної форми навчання вчителі на уроках застосовують методи дискусії та взаємодії з однокласниками. Ці різні підходи впливають на спосіб вивчення та засвоєння знань.
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Солодовник каже, що учні, які навчаються на екстернаті, мають обмежену можливість для соціальної взаємодії з однолітками, яка може сприяти обміну знаннями, ідеями та допомагати взаємному навчанню.
Солодовник каже, що учні, які навчаються на екстернаті, мають обмежену можливість для соціальної взаємодії з однолітками, яка може сприяти обміну знаннями, ідеями та допомагати взаємному навчанню.
Але не варто забувати й про підтримку батьків, яка здатна підвищувати мотивацію дитини. Якщо учень має належну підтримку і можливість доступу до якісних навчальних ресурсів, то незалежно від форми навчання, він може досягти високого рівня знань.
Говорячи про переваги та недоліки такої форми навчання, можна виокремити такі:
Переваги:
Недоліки:
У зв’язку з війною в країні, деякі діти виїхали за кордон і відвідуючи навчальний заклад за кордоном, хочуть опанувати й вітчизняну навчальну програму, — робить підсумок учитель гімназії.
Однак є й інші причини, про які ми згадували вище.
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